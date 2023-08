La FIFA ouvre une procédure disciplinaire contre le chef du football espagnol sur la ligne des « baisers »

La FIFA a ouvert jeudi une procédure disciplinaire contre Luis Rubiales après que le président de la Fédération espagnole de football (RFEF) ait embrassé la star espagnole Jenni Hermoso sur les lèvres après la finale de la Coupe du monde féminine le week-end dernier. « La commission disciplinaire de la FIFA a informé aujourd’hui Luis Rubiales, président de la Fédération espagnole de football, qu’elle ouvrait une procédure disciplinaire à son encontre sur la base des événements survenus lors de la finale », a indiqué l’instance dirigeante du football mondial dans un communiqué.

La FIFA a déclaré que l’incident « pourrait constituer une violation de l’article 13, paragraphes 1 et 2 du code disciplinaire de la FIFA ».

La star espagnole Hermoso a publié mercredi une déclaration commune avec le syndicat Futpro, appelant à des mesures contre le président de la RFEF.

« Nous travaillons pour garantir que des actes tels que ceux que nous avons vus ne restent jamais impunis, qu’ils soient sanctionnés et que des mesures exemplaires soient adoptées pour protéger les footballeuses d’actions que nous jugeons inacceptables », indique le communiqué.

L’organisation de défense des droits humains Amnesty International a offert jeudi son soutien à Hermoso.

« Amnesty International souhaite montrer son soutien aux revendications du joueur, qui a demandé à la (RFEF) de mettre en œuvre des ‘mesures exemplaires’ concernant le baiser non consensuel », a indiqué l’organisation dans un communiqué.

« (Nous) soulignons que ce comportement est une forme de violence sexuelle comme une autre et ne peut en aucun cas être justifié. »

La ligue espagnole de football féminin, la Liga F, a également demandé le limogeage de Rubiales.

La RFEF a ouvert une enquête sur le comportement de Rubiales et tient une réunion d’urgence vendredi.

Rubiales, 46 ans, a d’abord attaqué ses détracteurs avant de finalement s’excuser, mais les critiques sur son comportement n’ont pas diminué.

Le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez avait précédemment déclaré que les excuses de Rubiales pour le baiser n’étaient « pas suffisantes ».

« Pas le comportement du président »

Plus tôt jeudi, l’entraîneur du Real Madrid, Carlo Ancelotti, a critiqué Rubiales pour sa conduite.

« C’est un sujet très délicat, comme la plupart des gens, c’est un comportement que je n’aime évidemment pas », a déclaré Ancelotti lors d’une conférence de presse.

« Ce n’était pas le comportement d’un président de la fédération. »

L’entraîneur italien ne s’intéresserait pas davantage au sujet.

« Je ne sais pas s’il doit démissionner ou non, je pense qu’il prendra la décision la plus adéquate », a ajouté Ancelotti.

Le Real Madrid affronte le Celta Vigo en Liga vendredi et le manager des Galiciens Rafa Benitez a également parlé de Rubiales.

« Le succès de l’équipe nationale fait l’actualité et malheureusement il est relégué au second plan », a déclaré Benitez.

« Nous sommes tous d’accord, nous avons constaté des comportements qui n’étaient pas corrects et les autorités compétentes sont là pour prendre des décisions. »

Le président de Getafe, Angel Torres, a critiqué Rubiales mercredi et a déclaré que le président ne pouvait pas passer « une minute de plus » à son poste.

L’attaquante américaine Megan Rapinoe, la joueuse la plus en vue au monde, s’est montrée tout aussi cinglante dans une interview accordée à The Atlantic plus tôt cette semaine.

« Dans quel genre de monde à l’envers sommes-nous ? Sur la plus grande scène, où vous devriez faire la fête, Jenni doit être agressée physiquement par ce type », a déclaré Rapinoe.

Elle a qualifié le comportement de Rubiales lors de la finale de « un niveau profond de misogynie et de sexisme ».

