La FIFA ouvre une procédure disciplinaire contre la Serbie pour le drapeau du Kosovo

La FIFA a ouvert une procédure disciplinaire contre la fédération serbe de football après que l’équipe ait accroché un drapeau controversé représentant le Kosovo dans son vestiaire avant sa défaite face au Brésil lors de la Coupe du monde.

La fédération de football du Kosovo (FFK) a déposé une plainte auprès de l’instance dirigeante après que des photos aient montré une version du drapeau serbe avec une carte incluant le Kosovo comme faisant partie du pays et estampillée du slogan “il n’y aura pas de reddition”.

Tableau des points de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 | Calendrier de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 | Résultats de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 | Soulier d’Or de la Coupe du Monde de la FIFA 2022

Le Kosovo, ancienne province yougoslave à majorité albanaise, a déclaré son indépendance de la Serbie en 2008, ce que Belgrade refuse de reconnaître.

“La commission de discipline de la FIFA a ouvert une procédure contre l’association de football de Serbie en raison d’un drapeau affiché dans leur vestiaire à l’occasion du match de Coupe du Monde de la FIFA Brésil-Serbie disputé le 24 novembre”, a déclaré la FIFA dans un communiqué.

Le code disciplinaire de la FIFA interdit “les comportements offensants et la violation des principes du fair-play” et “l’utilisation d’un événement sportif pour des manifestations à caractère non sportif”.

La ministre des Sports du Kosovo, Hajrulla Ceku, a tweeté vendredi sa colère face aux “images honteuses du vestiaire de la Serbie, affichant des messages haineux, xénophobes et génocidaires”.

Ceku a ajouté : “Nous attendons des actions concrètes de la part de la FIFA étant donné que (le Kosovo) est membre à part entière de la FIFA et de l’UEFA.”

EXCLUSIF | Les États se concentrant sur quelques sports, aidés par le soutien des entreprises, peuvent être une voie à suivre : Viren Rasquinha

Le Kosovo a rejoint la FIFA et la confédération européenne UEFA en 2016.

“Un tel acte chauvin n’a pas sa place dans les événements sportifs et encore moins dans les établissements où se déroule le plus grand événement mondial de football”, a déclaré la FFK dans un communiqué.

“Il est inacceptable que cet acte soit passé sous silence et nous exigeons avec insistance que la FIFA applique strictement ses règles et punisse la fédération serbe de football pour cet acte agressif contraire aux valeurs que véhicule le football”, a-t-il ajouté.

Lisez toutes les dernières nouvelles sportives ici