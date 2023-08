La FIFA ouvre une enquête sur le président du football espagnol

La FIFA a ouvert une enquête sur le président espagnol du football, Luis Rubiales. L’exécutif a été critiqué pour la manière dont il a traité les joueurs après la victoire de l’Espagne à la Coupe du monde féminine. Non seulement il a embrassé Jenni Hermoso pendant la célébration. Il a maladroitement promis un voyage à Ibiza pour fêter ça avec les joueurs. De plus, c’est là qu’il a dit qu’il épouserait Hermoso.

Des experts, des fans et même certains joueurs se sont opposés à Rubiales pour ses actions. Par exemple, Hermoso a publié une déclaration en collaboration avec son agence exprimant la protection des joueurs.

« Nous demandons à la RFEF de mettre en œuvre les protocoles nécessaires et de garantir les droits de nos joueurs et d’adopter des mesures exemplaires. Il est essentiel que notre équipe nationale soit représentée par des personnalités qui projettent ses valeurs d’égalité et de respect dans tous les domaines. Il est nécessaire de continuer à avancer dans la lutte pour l’égalité, un combat que nos joueuses ont mené avec détermination et qui nous amène à la position où nous nous trouvons aujourd’hui.

Désormais, la FIFA cherche également à protéger les joueurs. L’instance dirigeante a ouvert une procédure disciplinaire contre Rubiales. La FIFA a publié une déclaration affirmant que les actions de Rubiales pourraient aller à l’encontre du Code disciplinaire de la FIFA. Les paragraphes un et deux de l’article 13 concernent la conduite de base des joueurs et des officiels dans le jeu.

L’enquête de la FIFA sur Rubiales intervient après des excuses minimes

Rubiales a présenté des excuses via une vidéo après que les personnes ayant vu l’incident se soient opposées. Cependant, le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez a déclaré que ces excuses n’étaient pas suffisantes.

« Mais il est vrai qu’il y a eu un certain comportement, dans ce cas de M. Rubiales, qui montre que dans notre pays il y a encore un long chemin à parcourir en termes d’égalité et de respect et dans cette égalisation des droits entre les femmes et les hommes. , a déclaré Sánchez. « Les excuses présentées par M. Rubiales ne suffisent pas. Je pense même qu’elles ne sont pas appropriées et que, par conséquent, M. Rubiales doit continuer à prendre des mesures pour clarifier ce que nous avons tous vu », a ajouté Sánchez.

Cet incident avec Rubiales survient après que 15 joueuses de l’équipe féminine espagnole ont envoyé des lettres demandant un changement au sein de la fédération. Ils ont affirmé que leur santé mentale avait été dépréciée sous la direction de l’entraîneur-chef Jorge Vilda. Rubiales a défendu Vilda. Seules trois des 15 joueuses ayant envoyé des lettres de démission ont fait partie de l’équipe de la Coupe du monde féminine qui a remporté le tournoi.

PHOTO : IMAGO/PA Images