La FIFA ouvre un fonds d’indemnisation pour les travailleurs migrants au Qatar

La FIFA veut aider les travailleurs du Qatar à obtenir une indemnisation pour avoir été blessés lors de la construction de projets pour la Coupe du monde, a déclaré jeudi l’un des plus hauts responsables de l’organisme de football aux législateurs européens.

Les fédérations de football en Europe ont soutenu les appels à la création d’un fonds depuis qu’Amnesty International a déclaré que la FIFA devrait contribuer 440 millions de dollars aux réparations, ce qui correspond au prix total que la FIFA versera aux 32 équipes nationales jouant au Qatar le mois prochain.

Le Qatar a fait l’objet d’un examen minutieux des conditions physiques et contractuelles de centaines de milliers de travailleurs migrants nécessaires dans le petit émirat depuis l’obtention des droits d’organisation de la Coupe du monde il y a 12 ans.

La rémunération est “certainement quelque chose que nous souhaitons faire progresser”, a déclaré le secrétaire général adjoint de la FIFA, Alasdair Bell, lors d’une session du Conseil de l’Europe sur les droits du travail au Qatar.

“Il est important d’essayer de faire en sorte que toute personne qui a subi une blessure en raison de sa participation à la Coupe du monde soit réparée d’une manière ou d’une autre”, a déclaré Bell aux législateurs du groupe des 46 nations lors de leur réunion à Strasbourg, en France.

La FIFA a été exhortée jeudi à utiliser son influence auprès du pays hôte de la Coupe du monde par le responsable qui a publiquement critiqué le Qatar lors de la rencontre des dirigeants mondiaux du football à Doha cette année.

Garantir le versement d’une indemnisation devrait être un objectif clé pour la FIFA afin de garantir un héritage positif au Qatar après la Coupe du monde, a déclaré la présidente de la fédération norvégienne de football, Lise Klaveness, aux législateurs.

“Il est difficile de l’encadrer mais c’est nécessaire, également pour les abus historiques, les blessures et les décès”, a-t-elle déclaré, ajoutant que le manque d’enquêtes indépendantes sur les décès inexpliqués de travailleurs au Qatar était un “éléphant dans la pièce”.

Bell de la FIFA a convenu avec Klaveness qu’un fonds de réparation “n’est pas la chose la plus simple à mettre en place” et nécessiterait des règles et une surveillance claires.

“Mais c’est certainement quelque chose que nous souhaitons faire progresser”, a-t-il déclaré.

Il n’a pas été précisé jeudi si les indemnités devaient provenir de la FIFA, des autorités qataries ou des entreprises de construction qui employaient les travailleurs, dont beaucoup venaient d’Asie du Sud et des Philippines.

Le Qatar a mis en place un fonds de soutien aux travailleurs qui, depuis 2020, a versé 164 millions de dollars d’indemnisation à plus de 36 000 travailleurs de 17 pays différents, a déclaré Human Rights Watch en août citant des données gouvernementales.

Les autorités qataries et les organisateurs de la Coupe du monde ont également été félicités à Strasbourg pour avoir adopté des réformes du droit du travail, notamment un salaire minimum.

“Ce n’est pas seulement duveteux, c’est réel, et cela offre des avantages tangibles qui ont en fait amélioré la vie de centaines de milliers de personnes”, a déclaré Bell.

“Le risque”, a-t-il reconnu, “est qu’une fois que les projecteurs sont éteints après la Coupe du monde, il est vraiment important que ces changements perdurent et soient construits et, espérons-le, même répandus au Moyen-Orient.”

Bell a déclaré qu’il était également important que les travailleurs migrants aient accès à un “refuge sûr” au Qatar pour connaître leurs droits légaux – un projet soutenu par le syndicat mondial des joueurs de football FIFPRO que Klaveness a également souligné.

