La FIFA ouvre un bureau à Miami pour la planification de la Coupe du monde 2026

La FIFA, l’instance dirigeante mondiale du football, a officiellement finalisé le bail et ouvert un tout nouveau bureau à Miami, en Floride.

L’espace de bureau de 60 000 pieds carrés est situé dans la banlieue verdoyante de Miami, Coral Gables. Situé à moins de trois kilomètres de l’hôtel Biltmore, le bureau de la FIFA à l’intérieur du 396 Alhambra Circle est partagé avec d’autres locataires du bâtiment, dont HBO. Il se trouve à seulement six pâtés de maisons de Miracle Mile, un quartier chic de boutiques, de restaurants et de divertissements.

La FIFA avance déjà rapidement en publiant des offres d’emploi pour les employés qui travailleront dans le nouveau bureau. Les postes comprennent un comptable, un responsable de la paie et un agent de sécurité pour la Coupe du monde 2026.

La FIFA ouvre un bureau à Miami, mais pourquoi ?

World Soccer Talk a contacté la FIFA pour obtenir des commentaires sur l’ouverture d’un bureau dans la région de Miami par l’organisme de football et sur l’objectif de ce bureau.

« Dans le cadre des préparatifs en cours pour la Coupe du Monde de la FIFA 2026, qui devrait être l’événement sportif le plus important et le plus excitant au monde, la FIFA a ouvert un bureau à Miami », selon un porte-parole de la FIFA.

Miami est rapidement devenu l’un des plus grands points chauds du football aux États-Unis. Domicile de Lionel Messi et David Beckham, Miami est également l’une des villes hôtes de la Coupe du Monde de la FIFA 2026. L’AFA, l’association nationale de football d’Argentine, construit un centre d’entraînement officiel dans la ville. Cela servira également de siège social américain d’AFA pour aider à développer la marque AFA à travers les États-Unis.

De plus, c’est la destination de vacances de bon nombre des plus grands joueurs de football du monde. Rien que cet été, la ville a accueilli Neymar, Vini Jr et Kylian Mbappé.

Nous avons contacté le comité de planification de la Coupe du monde de Miami 2026, mais ils ont refusé de commenter.

Avant la Coupe du monde 2026, il y a une quantité incroyable de travail à faire. Cela inclut la Maison Blanche établissant un nouveau groupe de travail pour aider à apaiser les inquiétudes des fans de football étrangers entrant aux États-Unis. Des millions de personnes devraient affluer aux États-Unis pour le futur tournoi. Alors que la compétition est encore dans trois ans, les responsables gouvernementaux adoptent une approche proactive de la question.

Photo : IMAGO / Pond5 Images