La FIFA ordonne aux clubs de la Pro League saoudienne de payer 16 millions de dollars aux joueurs pour rupture de contrat

La Saudi Pro League (SPL) a été « condamnée à payer 16 millions de dollars à ses joueurs » dans 21 cas par la FIFA après avoir été reconnue coupable de non-paiement des salaires dus à ses footballeurs. À la fermeture de la fenêtre de transfert le 7 septembre, les clubs saoudiens auraient dépensé près d’un milliard de dollars en transferts de grands joueurs, ce qui a vu une multitude de départs s’installer dans ce pays du Moyen-Orient. Des footballeurs dont Cristiano Ronaldo, Neymar, Karim Benzema, Sadio Mane et Riyad Mahrez jouent désormais en SPL. Cependant, les rapports de l’Athletic suggèrent qu’une série de joutes juridiques entre les clubs et les joueurs ont eu lieu ces dernières années. Des salaires impayés et des ruptures de contrat ont été signalés à l’encontre de plusieurs clubs saoudiens, dont Al Nassr de Ronaldo.

La FIFPRO avait déjà mis en garde plusieurs footballeurs contre le fait de signer pour des équipes en Arabie Saoudite, après que l’argent dû aux joueurs soit devenu un « problème récurrent ». Dans l’un de ces cas, le contrat de deux ans de l’ancien attaquant de Nottingham Forest Lewis Grabban avec Al Ahli a été résilié juste après trois mois lorsque le joueur a affirmé qu’on lui devait 400 000 $ de salaire. Grabban a exigé 2,2 millions de livres sterling à titre de compensation pour les salaires impayés et les frais de signature en attente du club. Après avoir intenté une action en justice contre Al Ahli, Grabban a reçu une indemnité de 700 000 $. La FIFA a également imposé des sanctions à Al Ahli, lui interdisant d’enregistrer de nouveaux joueurs pendant deux périodes d’inscription consécutives.

Jeux asiatiques 2023 : décompte des médailles, calendrier, résultats, date, sites et plus

Dans un cas similaire, rapporté par The Athletic, le contrat du joueur argentin Lisandro Alzugaray a également été rompu après 38 jours. Les Chiefs d’Al Ahli ont mis fin au contrat du joueur sans explication alors qu’il se remettait d’une blessure à la cheville. L’affaire a de nouveau été renvoyée à la FIFA, qui a ordonné à Al Ahli de verser une indemnisation à Alzugaray ainsi que 260 000 $ supplémentaires pour les frais de signature et le salaire mensuel dus. L’international tunisien Hamdi Nagguez a également reçu 425 445 dollars de paiements en attente, ainsi qu’une indemnité de 444 445 dollars dans une autre affaire.

Al Nassr de Cristiano Ronaldo a également fait l’objet d’une interdiction de transfert avant qu’un accord ne soit conclu avec le milieu de terrain brésilien Petros. L’affaire est toujours en cours puisque le club a été condamné à verser au joueur une somme de 2,5 millions de dollars. Al Nassr s’est également débarrassé de l’attaquant marocain Abderrazak Hamdallah, affirmant qu’il en avait « marre » de l’attitude non professionnelle du joueur. Dans un troisième cas, Ferreira Guimaraes d’Everton, également connu sous le nom de Kaka, aurait provoqué la colère du club en s’adressant au ministre saoudien des Sports pour obtenir de l’aide après n’avoir pas reçu les paiements dus. Lorsqu’il a reçu une indemnité de 87 000 $, le joueur a accusé ses employeurs de garder sa famille en otage, les empêchant de quitter le pays.

Avec la création de l’Association saoudienne des joueurs de football en 2021, certains progrès ont été réalisés puisque les dossiers de la FIFA ont diminué au cours des six derniers mois. Cependant, il semble que beaucoup de travail reste à faire dans le royaume.