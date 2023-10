La FIFA offre à l’Australie un geste symbolique pour postuler à la Coupe du Monde 2034

La FIFA n’a donné à l’Australie que 25 jours pour décider si elle souhaite ou non accueillir la Coupe du monde 2034. Cette décision intervient le jour même où l’Arabie saoudite a annoncé son intention de postuler pour le tournoi. L’instance dirigeante mondiale de ce sport a attribué la Coupe du monde 2034 à l’Asie/Océanie.

James Johnson, directeur général de Football Australia, a révélé qu’ils « étudiaient la possibilité » d’accueillir le tournoi. « Nous prenons acte de la communication de la FIFA concernant la Coupe du Monde de la FIFA 2034 et nous sommes encouragés par cela après la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022 et la Coupe du Monde Féminine de la FIFA, Australie et Nouvelle-Zélande 2023 », a déclaré Johnson.

« La famille du football d’Asie et d’Océanie aura une fois de plus l’occasion de démontrer sa capacité à accueillir le monde et à accueillir les meilleurs tournois de la FIFA. »

L’Arabie Saoudite reçoit un soutien majeur pour accueillir le tournoi

Néanmoins, l’Arabie Saoudite est déjà en tête pour accueillir la compétition de 2034. Le président de la Confédération asiatique de football (AFC), Shaikh Salman bin Ebrahim Al Khalifa, a soutenu les Saoudiens et a exprimé sa satisfaction quant à leur candidature. Salman est également le vice-président senior du conseil de la FIFA.

« L’ensemble de la famille du football asiatique sera uni pour soutenir cette initiative capitale du Royaume d’Arabie Saoudite, et nous nous engageons à travailler en étroite collaboration avec la famille mondiale du football pour assurer son succès », a proclamé Salman.

L’Australie a besoin d’un co-hôte pour unir ses forces dans sa candidature

L’Australie aurait également besoin de l’aide des pays voisins concernant son éventuelle offre. Les règles de la FIFA stipulent que tout hôte a besoin d’un minimum de 14 stades. La Nouvelle-Zélande serait le choix le plus logique pour unir ses forces à celles de son voisin. Cependant, des pays d’Asie du Sud-Est comme l’Indonésie, les Philippines et la Thaïlande pourraient également devenir des co-hôtes potentiels.

La FIFA a fixé au 31 octobre une date limite pour que l’Australie confirme son intérêt pour la Coupe du monde 2034. La FIFA n’a pas besoin de candidatures formelles de la nation ou de l’Arabie saoudite avant juillet 2024. Ensuite, la FIFA sélectionnera les hôtes du tournoi plus tard l’année prochaine. . L’instance dirigeante a récemment sélectionné six pays de trois continents différents comme hôtes de la Coupe du monde 2030.

PHOTO : IMAGO / Avalon.red.