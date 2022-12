La FIFA ne s’opposerait pas au passage de la Russie à l’Asie – médias

La Russie envisage de rejoindre la Confédération asiatique de football (AFC)

La FIFA n’imposera pas d’obstacles à la qualification potentielle de la Russie pour la Coupe du monde 2026 si elle achève de passer de l’instance dirigeante du football européen, l’UEFA, à son équivalent asiatique, selon un rapport.

L’UEFA a maintenu une suspension de plusieurs mois des équipes de football russes à tous les niveaux à la suite du début de l’opération militaire en Ukraine en février.

Cela a conduit l’Union russe de football (RFU) à ouvrir la porte à un éventuel passage de l’UEFA à la Confédération asiatique de football (AFC), où elle serait vraisemblablement plus bienvenue et éviterait des interdictions similaires.

La question a été discutée lors d’une réunion du comité exécutif de la RFU la semaine dernière, une décision pouvant être prise d’ici la fin de 2023.

Le président de la RFU, Aleksandr Dyukov, a déclaré que cette étape serait sans précédent, mais que son organisation ne voit pas la lumière au bout du tunnel concernant la levée des sanctions de l’UEFA dans un proche avenir.

Selon le média russe Match TV, citant une source au sein de la FIFA, la réintégration de la Russie dans la campagne de qualification pour la Coupe du monde 2026 pourrait être un facteur décisif dans le passage de la Russie à l’AFC. La FIFA serait “pas interférer” avec le déménagement, ajoute le rapport.

Dyukov a également déclaré qu’une décision finale sur la question était attendue le 27 décembre, avant la date limite du 31 décembre pour s’assurer que la Russie serait éligible dans le cadre des attributions de sa fédération potentiellement nouvelle pour participer à la campagne de qualification pour la Coupe du monde 2026.

Cependant, si cette décision réintégrerait potentiellement l’équipe nationale russe dans les compétitions internationales, cela signifierait également que des clubs russes tels que le Zenit Saint-Pétersbourg, le CSKA Moscou et d’autres ne pourraient plus participer à des compétitions telles que l’UEFA Champions League et Ligue Europa de l’UEFA.

L’UEFA a déclaré qu’elle ne ferait aucun commentaire tant qu’elle n’aurait pas reçu une demande officielle de départ de la RFU, selon Match TV.

Les rapports de la semaine dernière indiquaient que l’UEFA serait contre la perte de la Russie parmi ses membres, malgré les sanctions actuelles en raison de la situation en Ukraine.