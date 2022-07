La FIFA ne prévoit pas de modifier les dates de la Coupe du monde féminine 2023

La FIFA a déclaré jeudi que la Coupe du monde féminine 2023 en Australie et en Nouvelle-Zélande se déroulerait comme prévu après qu’un rapport européen ait évoqué la possibilité d’un report.

Édition française L’Équipe a écrit jeudi que la FIFA avait été en contact avec plusieurs grandes instances européennes du football pour discuter des mérites du report de la Coupe du monde féminine 2023 de plusieurs mois.

Semblable à la Coupe du monde masculine 2022 qui se déroulera au Qatar de novembre à décembre, cela entraînerait la tenue de la WWC pendant l’hiver européen et l’été australien.

Cependant, bien qu’un porte-parole de la FIFA n’ait pas commenté l’histoire de L’Equipe lorsqu’il a été contacté, ils ont déclaré à ESPN que les dates de la WWC 2023 restaient inchangées.

“Après un événement ‘Un an avant le succès’, la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023 devrait débuter le 20 juillet 2023”, a déclaré un porte-parole de la FIFA à ESPN. “Aucun changement aux dates de la compétition n’est prévu.”

Le tournoi 2023 devrait débuter le 20 juillet à l’Eden Park d’Auckland et la finale devrait se jouer le 20 août au Sydney’s Stadium Australia, les billets devant être mis en vente en octobre. Le tirage au sort du tournoi aura également lieu en octobre à Auckland.

Tout changement de dates, selon L’Equipe, permettrait des conditions plus favorables comme une lumière du jour supplémentaire pendant le déroulement du tournoi.

Une telle décision contribuerait également à créer des conditions plus favorables pour les diffuseurs, le rapport affirmant que la FIFA avait reçu des offres nettement inférieures aux 20 millions d’euros qu’elle avait collectés pour le tournoi 2019 lors de la prise des droits de commercialisation en France.

La semaine dernière, les organisateurs du tournoi ont organisé une série d’événements marquant un an avant le début du tournoi, notamment une cérémonie d’illumination culturelle dans la ville néo-zélandaise de Hamilton et le dévoilement d’un “Unity Pitch” offert à Sydney en Australie.

“Aujourd’hui est un grand jour dans la préparation de la neuvième édition de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA”, a déclaré la secrétaire générale de la FIFA, Fatma Samoura, lors de l’événement.

Un porte-parole de Football Australia, quant à lui, a déclaré à ESPN qu’ils n’avaient aucune connaissance de discussions concernant le report éventuel du tournoi de l’année prochaine.

Il a déclaré: “Après les récentes célébrations” One Year To Go “à travers l’Australie et la Nouvelle-Zélande, Football Australia continue de planifier le coup d’envoi de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA Australie et Nouvelle-Zélande 2023 en juillet de l’année prochaine comme prévu.”