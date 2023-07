La FIFA ne parvient pas à capitaliser sur la croissance du football féminin

A la veille de la Coupe du monde féminine 2023, la popularité et le potentiel commercial du football féminin ne cessent d’augmenter. Cependant, la FIFA a eu du mal à capitaliser pleinement sur les droits de diffusion au milieu d’attentes élevées. Malgré l’élargissement du champ du tournoi et l’audience record en 2019, la FIFA n’a pas atteint son objectif ambitieux de 300 millions de dollars pour les frais de droits d’environ 100 millions de dollars, selon les rapports.

Manque à gagner et opportunité manquée

La FIFA a cherché à générer 150 millions de dollars de revenus de diffusion supplémentaires en vendant les droits séparément, plutôt qu’en les regroupant avec des tournois masculins. Cependant, les radiodiffuseurs habitués à des frais minimes pour les droits des femmes ont hésité face à l’augmentation du prix demandé. Bien que des accords aient finalement été conclus, la FIFA n’a obtenu que 50 millions de dollars de plus que la valeur estimée à 150 millions de dollars des droits des femmes dans le cadre de contrats groupés.

Alors que le football féminin gagne en popularité, la FIFA a naturellement voulu monétiser la Coupe du monde en conséquence. Mais les radiodiffuseurs ont eu du mal à justifier les augmentations importantes des tarifs pour un produit historiquement considéré comme une réflexion après coup. Une approche plus prudente a peut-être préparé le terrain pour des gains plus importants dans les tournois futurs, en utilisant maintenant une diffusion publique étendue pour élargir son audience et faire de plus grandes demandes sur la route.

La stratégie risquée de la FIFA en matière de pannes d’électricité menaçantes a fait perdre un temps promotionnel précieux que les diffuseurs auraient pu utiliser pour susciter l’enthousiasme. Et bien que la catastrophe ait été évitée, le gain de revenus plus faible que prévu met en évidence les opportunités manquées.

Ce ne sont pas toutes de mauvaises nouvelles

La structure plus équitable des prix en argent démontre l’engagement de la FIFA à faire progresser le football féminin. Garantir aux joueurs au moins 30 000 $ chacun changera leur vie, étant donné que beaucoup gagnent moins de 15 000 $ par an. Ce nouveau modèle de distribution attribuant un pourcentage directement aux joueurs est une étape importante.

Et bien qu’ils ne soient pas encore égaux, l’amélioration de la préparation et des conditions de la Coupe du monde reflète également les progrès réalisés dans la légitimation du football féminin. Dans le cadre d’un accord historique, l’équipe nationale féminine des États-Unis recevra les mêmes primes de Coupe du monde que les hommes. Mais, avec la plupart des pays loin derrière, l’objectif d’équité de la FIFA d’ici 2026 reste ambitieux.

La FIFA à la croisée des chemins

Cette Coupe du Monde représente un carrefour pour la FIFA et le football féminin. Des audiences record et des étoiles montantes soulignent le potentiel du football féminin. Pourtant, la légitimité du tournoi dépend du développement par la FIFA d’une stratégie commerciale à long terme qui profite à tous ceux qui investissent dans la croissance du football.

Il y a des signes encourageants, comme le traitement équitable des joueurs et l’augmentation des prix en argent. Mais la FIFA doit maintenir cet engagement au-delà d’un seul tournoi. Alors que le football féminin gagne en popularité, l’organisation ne peut pas se permettre de revenir à son approche anarchique antérieure.

Cela nécessite une planification stratégique pour nourrir le jeu féminin. La FIFA devrait engager les diffuseurs, les sponsors et les fédérations pour tracer une voie collaborative vers l’équité. Le succès dépendra de progrès constants, et non de solutions rapides. Le soccer féminin est sur le point d’atteindre de nouveaux sommets. Mais la FIFA doit maintenir le cap – résister à la complaisance et rester concentrée sur la situation dans son ensemble – pour enfin briser le plafond de verre.

