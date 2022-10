La FIFA, le ministère de l’Éducation et l’AIFF signent un protocole d’accord pour introduire le programme Football for Schools en Inde

Dimanche, la Fédération indienne de football, le ministère de l’Éducation de l’Union et la FIFA ont signé un protocole d’accord pour élargir le football de base dans diverses écoles du pays dans le cadre du programme Football for Schools.

Le président de la FIFA Gianni Infantino, le ministre de l’Éducation de l’Union Dharmendra Pradhan, l’Union MoS pour les sports et la jeunesse Nisith Pramanik, le ministre de l’Éducation scolaire, le gouvernement du Maharashtra, Deepak Kesarkar, le chef de l’AIFF Kalyan Chaubey, le secrétaire général de l’AIFF Dr Shaji Prabhakaran, le directeur de Football For de la FIFA Les écoles Fatimata et les membres du comité exécutif de l’AIFF, les représentants de l’association d’État et le comité technique étaient présents à l’occasion.

Le protocole d’accord a été signé entre la FIFA, le ministère de l’Éducation et l’AIFF pour introduire le programme Football for Schools en Inde, qui verra le jeu de football se propager dans un grand nombre d’écoles à travers le pays.

Infantino a déclaré avant de signer le protocole d’accord : « Je crois beaucoup au potentiel de l’Inde. L’Inde est une grande nation, c’est un continent en soi avec beaucoup de compétences et pas seulement dans le football bien sûr. La chose la plus importante est le cœur et la passion que le pays a. Nous en avons besoin dans le football.

« Je suis fier et heureux de ce partenariat avec le gouvernement indien et l’AIFF. Nous allons investir dans l’éducation et les écoles. Nous pensons que pratiquer n’importe quel sport est important dès le plus jeune âge. Il vous enseigne les valeurs de nombreuses choses importantes dans la vie. Nous voulons que les meilleurs joueurs du monde viennent d’Inde », a déclaré Infantino. « Vous avez la population, les compétences et la capacité de libérer ce potentiel. Grâce aux valeurs du sport, je suis sûr que nous verrons des résultats fantastiques à l’avenir.

Le président de la FIFA a poursuivi en expliquant les valeurs que la FIFA cherche à propager à travers Football for Schools.

« Football for Schools ne consiste pas seulement à enseigner le football. C’est bien plus que ça. Cela donne des leçons de vie à travers les valeurs du football – respect des adversaires, des arbitres, des coéquipiers, entraide, confiance les uns envers les autres, résilience – ce ne sont que quelques valeurs », a-t-il déclaré. “Quand vous gagnez, vous êtes heureux jusqu’au prochain match. Lorsque vous perdez, vous êtes triste pendant quelques jours, puis vous recommencez à construire pour le prochain match. Il existe d’autres valeurs comme l’absence de discrimination, l’égalité des sexes et la confiance en soi. Ce sont des leçons à la fois pour le football et pour la vie.

Le ministre de l’Éducation de l’Union, Dharmendra Pradhan, s’est dit ravi que l’Inde joue un rôle majeur pour aider la FIFA à atteindre son objectif mondial.

“Je suis ravi que la FIFA soit désormais notre partenaire avec le gouvernement indien et que nous collaborions à un programme mondial. La FIFA a des objectifs ambitieux pour le projet Football for Schools, et nous sommes heureux d’y jouer un rôle important », a déclaré le ministre de l’Éducation.

“Sur les 700 millions d’enfants que la FIFA prévoit d’atteindre dans le monde, nous prenons en charge 25 millions ici en Inde. L’une des principales caractéristiques du programme du Premier ministre Shri Narendra Modi Ji est de faire du sport une partie intégrante de l’éducation, et ce programme contribuera grandement à la réalisation de ce rêve.

Le président de l’AIFF, Kalyan Chaubey, a accueilli Infantino en Inde et a remercié le ministère de l’Éducation et la FIFA d’avoir aidé la fédération à étendre le jeu en Inde.

“Je tiens à remercier le président de la FIFA, M. Infantino, et le ministre de l’Éducation, Shri Dharmendra Pradhan Ji, pour leur immense soutien dans ce projet et pour nous avoir donné la force d’atteindre ce nombre”, a déclaré Chaubey.

