La FIFA lancera une nouvelle Coupe du monde des clubs avec 32 équipes en 2025

DOHA, Qatar – Le président de la FIFA, Gianni Infantino, a annoncé vendredi l’introduction d’une nouvelle Coupe du monde des clubs masculine à 32 équipes qui sera lancée en juin 2025.

Dans le cadre de sa conférence de presse de clôture de la Coupe du monde au Qatar, Infantino a déclaré lors d’une réunion du Conseil de la FIFA tenue plus tôt dans la journée, il a été décidé que la compétition aurait lieu tous les quatre ans et remplacerait la version à 24 équipes à l’origine en raison de lieu en 2021, annulé par la suite en raison de la pandémie de COVID-19.

La Coupe du monde des clubs est une compétition à sept équipes, dont la dernière édition a eu lieu en février lorsque Chelsea a battu Palmeiras à Abu Dhabi.

“La première édition aura lieu en 2025 cet été”, a déclaré Infantino. “Pendant ce créneau où dans le passé nous avions l’habitude d’avoir la Coupe des Confédérations et ce sera un peu plus long car il y a évidemment 32 équipes.

“Mais ce seront les meilleures équipes du monde. Ils seront invités à participer. Tous les détails seront développés en temps voulu, et nous déciderons également où cela se déroulera au cours des prochaines semaines ou des prochains mois à concertation avec toutes les parties prenantes.

“Bien sûr, les détails de cela doivent encore être discutés et convenus, mais le tournoi à 32 équipes se poursuivra, ce qui en fera vraiment une Coupe du monde.

“Le Conseil de la FIFA a maintenant pris la décision de principe d’organiser cette Coupe du Monde des Clubs. Mais n’oubliez pas que nous étions la seule organisation de football au monde, je pense en tout cas, au niveau international et à ne pas avoir organisé la compétition. pendant la pandémie.

“Tous les autres ont reporté leurs compétitions, puis les ont raccourcies et jouées et nous avions prévu une Coupe du monde des clubs en 2020 avec 24 équipes. Cela a été annulé. Il n’a pas été remplacé ni reporté.

“Nous l’avons fait parce que nous voulions permettre la Copa America, les Euros et nous voulions protéger la santé et le bien-être des joueurs et ne pas surcharger le calendrier.”

Chelsea a remporté la Coupe du monde des clubs pour la première fois de l’histoire du club la saison dernière. Photo de Matthew Ashton – AMA/Getty Images

La FIFA a également annoncé une Coupe du Monde des Clubs féminine et un nouveau tournoi amical connu sous le nom de “FIFA World Series” qui est conçu pour permettre aux “équipes de différentes confédérations de s’affronter” dans la fenêtre internationale de mars les années paires, tandis que les mois de septembre et d’octobre les fenêtres internationales seront fusionnées pour former une seule période de quatre matchs.

L’organisation a enregistré des revenus de 7,5 milliards de dollars et prévoit une croissance de 11 milliards de dollars alors qu’Infantino envisage un nouveau cycle de quatre ans qui culminera avec la Coupe du monde 2026 en Amérique du Nord.

“Nous sommes convaincus du pouvoir du football”, a ajouté Infantino. “Nous sommes convaincus que le football deviendra le sport numéro un en Amérique du Nord. Peut-être le numéro deux pour commencer et ensuite avec le temps… mais nous sommes convaincus de la puissance de notre jeu. Plus nous générons de revenus, plus nous peut réinvestir dans le jeu.

“Ce sera incroyable en Amérique du Nord. Trois immenses pays — le Mexique, les États-Unis, le Canada — organisent l’événement. 48 équipes, 50 % de plus donc 32 à 48, plus de matchs, les revenus vont augmenter en termes de diffusion, de parrainage et en termes de billetterie et d’accueil.

“N’oublions pas que nous jouerons dans d’immenses stades en Amérique du Nord. Des stades qui sont normalement utilisés pour le football américain, donc 80 000, 90 000. 70 000, c’est presque la plus petite capacité, mais avec beaucoup d’attractions pour les fans.

“Nous nous attendons à ce que cinq millions cinq millions et demi de fans se déplacent spécifiquement pour ces événements. Et nous sommes convaincus que le football sera en plein essor en Amérique du Nord car nous commencerons à travailler immédiatement à partir du 19 décembre pour ce Mondial. Coupe quand il s’agit d’hommes.”

La FIFA avait déjà indiqué que la Coupe du monde 2026, élargie pour la première fois de 32 équipes à 48, compromettrait 16 groupes de trois équipes mais Infantino a suggéré que la décision pourrait être annulée.

“Nous avons approuvé un format de 48 équipes avec 16 groupes de trois, dont les deux premiers passeraient à la phase à élimination directe de 32, puis 16, huit, quatre et deux”, a-t-il déclaré.

“Je dois dire qu’après cette Coupe du monde et le succès des groupes de quatre et en regardant certaines autres compétitions comme l’Euro par exemple où vous avez 24 équipes et les deux premiers plus les meilleurs troisièmes vont à la phase de groupes suivante, ici les groupes ont été absolument incroyables dans le sens où jusqu’à la dernière minute du dernier match, on ne sait pas qui va devant.

“Je pense que nous devons revoir ou au moins rediscuter du format, que nous options pour 16 groupes de trois ou 12 groupes de quatre, c’est quelque chose qui sera à l’ordre du jour des prochaines réunions.”