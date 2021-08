La FIFA lance une campagne de santé mentale encourageant les gens à demander de l’aide

La FIFA travaille avec l’OMS et l’ASEAN sur l’initiative ReachOut. Ozan Kose/AFP/Getty Images

La FIFA a annoncé une nouvelle campagne pour sensibiliser aux problèmes de santé mentale et encourager les gens à demander de l’aide en cas de besoin.

ReachOut, lancé en collaboration avec l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN), est soutenu par le vainqueur de la Coupe du monde Cafu, le vainqueur de la Ligue des champions Luis Garcia et l’ancien gardien italien Walter Zenga. L’ancien gardien de but allemand Robert Enke s’est suicidé en 2009 et sa femme Teresa est impliquée dans le projet.

– Diffusez des matchs en direct et des rediffusions sur ESPN + (États-Unis uniquement)

« Cette campagne est très importante pour sensibiliser aux problèmes de santé mentale et encourager une conversation qui pourrait sauver une vie », a déclaré le président de la FIFA Gianni Infantino. « Dans la Vision 2020-2023 de la FIFA, nous nous engageons à faire en sorte que le football soit au service de la société, et je remercie les joueurs et Mme Enke, qui ont contribué à cette importante initiative.

« La dépression et l’anxiété affectent un nombre croissant de personnes dans le monde, et les jeunes sont parmi les plus vulnérables. Avoir une conversation avec la famille, les amis ou un professionnel de la santé peut être essentiel. La FIFA est fière de lancer cette campagne, soutenue par l’Organisation mondiale de la santé et ASEAN pour encourager les gens à #ReachOut. »

Le communiqué de la FIFA ajoute : « La dépression touche plus de 260 millions de personnes dans le monde, tandis qu’environ la moitié de tous les problèmes de santé mentale commencent à 14 ans. Le suicide est la quatrième cause de décès chez les jeunes de 15 à 29 ans. Parmi les joueurs de football actifs, 23 % rapportent des troubles du sommeil, 9 % font état de dépression et 7 % souffrent d’anxiété. Parmi les joueurs retraités, ces chiffres augmentent, 28 % ayant des difficultés à s’endormir et la dépression et l’anxiété touchant respectivement 13 % et 11 % (source : FIFPRO) .

« Le travail à domicile, le chômage, les fermetures d’écoles et l’isolement social ont touché des personnes dans le monde entier pendant la pandémie de COVID-19 ; les défis pour les personnes souffrant de problèmes de santé mentale, pour lesquels l’accès au traitement a, dans de nombreux cas, été perturbé, le sont même plus grand. »