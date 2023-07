La FIFA interdit le brassard One Love pour la Coupe du monde féminine

La FIFA a officiellement annoncé que les joueuses participant à la Coupe du monde féminine en Australie et en Nouvelle-Zélande ne seront pas autorisées à porter le brassard arc-en-ciel. Le groupe du capitaine soutient les droits LGBTQ+. Au lieu de cela, ils auront le choix de porter l’un des huit brassards alternatifs fournis par la FIFA. Chacun d’eux représente diverses causes sociales.

Cette décision maintient les règlements existants de la Coupe du monde masculine au Qatar. Le non-respect des règles peut entraîner des sanctions. Les équipes ont la possibilité de choisir parmi des brassards approuvés par la FIFA. Celles-ci mettent en évidence différentes causes sociales. Mais, le brassard arc-en-ciel et le brassard OneLove ne sont toujours pas autorisés.

Lors de la Coupe du monde masculine au Qatar, l’Angleterre, le Pays de Galles et plusieurs autres nations européennes ont décidé de ne pas porter de brassards arc-en-ciel OneLove. L’instance dirigeante mondiale a déclaré que les capitaines pourraient faire face à des réservations ou à une éventuelle expulsion du terrain.

La FIFA propose des alternatives aux brassards de la Coupe du monde féminine

La FIFA a consulté les 32 équipes, joueuses et organisations onusiennes pour choisir les thèmes des brassards de la Coupe du monde féminine.

Les phrases pour les brassards incluent « Le football est joie, paix, amour, espoir et passion ». Ensuite, il y a quelques options : « Unis pour l’inclusion, peuples autochtones, égalité des sexes, éducation pour tous, zéro et mettre fin à la violence contre les femmes ne sont que quelques-unes des phrases sur les brassards.

Gianni Infantino explique sa décision dans un communiqué

Gianni Infantino, président de la Fifa, a publié un communiqué dans lequel il explique la décision de l’association. « Le football unit le monde et nos événements mondiaux, tels que la Coupe du Monde Féminine de la FIFA, ont un pouvoir unique de rassembler les gens et de procurer joie, excitation et passion. Mais le football fait encore plus que cela : il peut mettre en lumière des causes très importantes dans notre société.

« Après des discussions très ouvertes avec les parties prenantes, y compris les associations membres et les joueurs, nous avons décidé de mettre en évidence une série de causes sociales – de l’inclusion à l’égalité des sexes, de la paix à l’élimination de la faim, de l’éducation à la lutte contre la violence domestique – pendant les 64 matches à la Coupe du Monde Féminine de la FIFA.

PHOTO : IMAGO / PA Images