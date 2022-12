La FIFA inflige une amende à la Serbie pour le drapeau du Kosovo dans les vestiaires après le match du Brésil

La Serbie a été condamnée à une amende de 20 000 francs suisses (21 290,19 dollars) après qu’un drapeau montrant le Kosovo comme faisant partie de leur pays a été accroché dans le vestiaire lorsqu’ils ont affronté le Brésil lors de la Coupe du monde le 24 novembre, a annoncé mercredi la FIFA, l’instance dirigeante du football mondial.

L’image du drapeau avec le message “nous ne nous rendons pas” en serbe est devenue virale sur les réseaux sociaux lorsqu’elle a été partagée par Hajrulla Ceku, ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports du Kosovo.

La FIFA a également infligé une amende de 50 000 francs suisses (53 208,47 $) à la Fédération croate de football après avoir déclaré que des supporters avaient transmis des messages qui n’étaient pas appropriés pour des événements sportifs lors du match contre le Canada le 27 novembre.

L’Arabie saoudite a reçu deux amendes de 15 000 francs suisses, respectivement, pour faute après avoir reçu un total de six avertissements lors des matches contre l’Argentine et le Mexique les 22 et 30 novembre.

