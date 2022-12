La FIFA inflige une amende à la Croatie et à la Serbie pour avoir fait des déclarations politiques sur les Balkans lors de la Coupe du monde

Les fédérations de football croate et serbe ont été condamnées mercredi à une amende par la FIFA pour avoir fait des déclarations politiques dans les Balkans lors de la Coupe du monde.

La FIFA a infligé une amende de 50 000 francs suisses (53 000 dollars) aux Croates après que les supporters de l’équipe aient insulté et raillé le gardien canadien Milan Borjan, qui a des liens avec la famille serbe. La fédération serbe de football a été condamnée à une amende de 20 000 francs suisses (21 300 dollars) pour une banderole politique sur le Kosovo voisin affichée dans les vestiaires avant d’affronter le Brésil lors du match d’ouverture de l’équipe.

Il montrait une carte de la Serbie qui comprenait le territoire de son ancienne province, qui est un État indépendant depuis près de 15 ans, et le slogan “Pas de reddition”.

La fédération de football du Kosovo s’est officiellement plainte auprès de la FIFA de la banderole, qui était accrochée au-dessus des casiers de deux joueurs serbes le 24 novembre. événement sportif.”

Borjan est né dans une région ethnique serbe de Croatie. Lui et sa famille ont quitté leur ville natale en 1995 lorsqu’elle a été prise par les forces croates. Les Serbes de souche auraient fui à bord de tracteurs.

Lors de la défaite 4-1 du Canada le 27 novembre, une bannière déployée par les partisans croates utilisait un drapeau du fabricant de tracteurs John Deere et changeait le slogan marketing pour cibler Borjan. La FIFA a également infligé une amende de 30 000 francs suisses (32 000 dollars) à l’Arabie saoudite pour “faute d’équipe” après avoir reçu six cartons jaunes lors de matchs contre l’Argentine et le Mexique.

