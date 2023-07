La FIFA impose l’interdiction à Al-Nassr de Cristiano Ronaldo d’enregistrer de nouveaux joueurs

L’équipe saoudienne d’Al-Nassr fait à nouveau la une des journaux cette saison, mais pour toutes les mauvaises raisons.

Le club qui a acquis Cristiano Ronaldo la saison dernière a maintenant été frappé d’une interdiction de la FIFA qui empêche les neuf fois champions saoudiens de la Pro League d’enregistrer de nouveaux joueurs.

L’accord de 173 millions de livres de la partie saoudienne qui a amené le quintuple vainqueur du Ballon D’or à ses côtés a déclenché ce qui semble avoir été un tout nouvel afflux de stars européennes influentes se déplaçant en Arabie saoudite cet été.

La Saudi Pro League a fait place à des superstars européennes telles que Karim Benzema, N’golo Kante et Roberto Firmino pour n’en citer que quelques-unes.

Al-Nassr eux-mêmes ont ajouté à leur arsenal de joueurs cette saison en faisant appel à Marcelo Brozovic de l’Inter.

Mais, l’équipe fait maintenant face à une interdiction de recruter d’autres joueurs en raison de leur incapacité à payer à Leicester City, récemment relégué en Premier League, les suppléments d’un accord qui a amené l’attaquant Ahmed Musa à l’équipe saoudienne en 2018.

Musa a rejoint l’équipe saoudienne de la Pro League dans le cadre d’un contrat d’une valeur de 16,50 millions d’euros il y a cinq ans après avoir impressionné lors de la Coupe du monde en Russie.

La décision de la FIFA, qui interdit les transferts nationaux et internationaux, a été imposée pour trois fenêtres de transfert et concerne le non-paiement par le club des suppléments dus, qui s’élèvent à 390 000 livres sterling, à Leicester City dans le cadre de leur accord. pour l’attaquant nigérian.

Al-Nassr devra effectuer le paiement afin de lever et d’interdire et de revenir sur le marché, car tous les clubs saoudiens semblent se lancer dans une course folle cet été.

Al-Nassr est toujours lié à des noms bien connus – tels que Hakim Ziyech de Chelsea – mais pourrait être confronté à un barrage routier potentiel après la décision de la FIFA de les empêcher d’enregistrer de nouvelles signatures.