ZURICH: La FIFA s’est fixé mardi un nouvel objectif de finaliser les villes hôtes nord-américaines de la Coupe du monde 2026 si la pandémie de coronavirus le permet.

Les 23 villes candidates devraient probablement être réduites à 16. La FIFA a déclaré qu’elle pourrait les confirmer à la fin de l’année.

Le calendrier pré-pandémique prévoyait que les villes accueillant la première Coupe du monde à 48 équipes, probablement 10 aux États-Unis et trois au Canada et au Mexique, seraient sélectionnées au début de cette année. Le nouveau délai dépendra de la possibilité pour les officiels de la FIFA d’effectuer des voyages d’inspection dans 17 villes des États-Unis et trois au Canada et au Mexique.

Les visites n’auront lieu que si la situation en matière de santé et de sécurité dans les pays hôtes permet à la FIFA de le faire, a déclaré l’instance dirigeante dans un communiqué.

La plupart des sites aux États-Unis seront des stades de la NFL, le domicile des Giants de New York et des Jets de New York devant accueillir la finale le 12 juillet 2026.

La réalisation du potentiel commercial de chaque site, ainsi qu’en termes de durabilité, de droits de l’homme et d’héritage de l’événement, est de la plus haute importance, a déclaré la FIFA.

La première Coupe du monde avec 48 équipes aura 80 matchs au lieu des 64 actuels.

La proposition était de jouer 60 matchs aux États-Unis et 10 chacun au Canada et au Mexique lorsque le concours a été remporté en 2018.

