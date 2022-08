La FIFA fait officiellement avancer la Coupe du monde 2022 d’un jour pour le Qatar

La FIFA a officiellement avancé jeudi le match d’ouverture de la Coupe du monde de cette année d’un jour au 20 novembre dans un changement rare afin que les hôtes du Qatar figurent dans le match de gala.

Les hauts responsables du football ont universellement approuvé la décision, a déclaré la FIFA dans un communiqué, tandis que le Qatar a déclaré qu’il apporterait une aide non spécifiée aux supporters touchés par le changement.

Selon l’ancien calendrier, le Qatar contre l’Equateur devait être le match officiel d’inauguration le 21 novembre mais le Sénégal contre les Pays-Bas serait le premier match de la journée. L’Angleterre contre l’Iran aurait été deuxième.

Le Qatar a également été frustré car il a investi dans un énorme spectacle de cérémonie d’ouverture.

“Le pays hôte, le Qatar, affrontera désormais l’Équateur le dimanche 20 novembre dans le cadre d’un événement autonome”, a déclaré la FIFA.

“Le match d’ouverture et la cérémonie du tournoi de cette année au stade Al Bayt ont été avancés un jour suite à une décision unanime prise par le bureau du Conseil de la FIFA aujourd’hui.”

Le bureau est composé du dirigeant de la FIFA Gianni Infantino et des six chefs des confédérations continentales.

Vœu de “tournoi fluide”

“Ce changement assure la continuité d’une tradition de longue date consistant à marquer le début de la Coupe du monde par une cérémonie d’ouverture à l’occasion du premier match avec soit les hôtes, soit les champions en titre”, a ajouté la FIFA.

Selon le nouveau plan, le match du groupe A entre le Sénégal et les Pays-Bas a été déplacé de 13h00 (10h00 GMT) le 21 novembre à 19h00. Il n’y a aucun changement dans le match d’ouverture du Groupe B entre l’Angleterre et l’Iran.

Les organisateurs qataris, qui ont dépensé des milliards de dollars pour préparer l’événement, ont immédiatement salué le geste de la FIFA.

“L’ouverture de la première Coupe du monde de football organisée au Moyen-Orient et dans le monde arabe est une opportunité unique pour le Qatar”, a déclaré le comité d’organisation dans un communiqué.

“L’impact de cette décision sur les supporters a été évalué par la FIFA. Nous travaillerons ensemble pour assurer un tournoi fluide pour les supporters concernés par le changement », ont-ils ajouté sans donner de détails.

Certains supporters équatoriens devront peut-être changer de vol pour arriver au Qatar plus tôt et des sources du football ont déclaré que le changement de date pourrait forcer la modification de certains contrats de la Coupe du monde.

Mais de nombreuses entreprises liées à la Coupe du monde ont exprimé leur confiance dans le fait que les perturbations seraient surmontées.

“C’est quelque chose que nous allons gérer”, a déclaré Jaime Byrom, président de Match Hospitality, qui a conclu un accord avec la FIFA pour organiser des forfaits d’hospitalité pour les matches de la Coupe du monde et a bloqué 450 000 billets pour le tournoi.

“Ce n’est vraiment pas – comparé aux autres défis auxquels nous aurions pu faire face ou avons fait face dans le passé – un problème particulièrement important”, a déclaré Byrom à l’AFP.

“Nous devons nous concentrer sur les clients les plus touchés et je suppose que dans ce cas, nous examinerons nos clients équatoriens qui voyagent de l’étranger et nous assurerons qu’ils sont à l’heure pour le match.”

Les horloges officielles du compte à rebours de l’événement ont été rapidement modifiées. Le compte à rebours de 100 jours avant le match d’ouverture commencera désormais vendredi, au lieu de samedi.

La décision a également été annoncée alors que le Qatar organisait le premier match officiel au stade Lusail qui accueillera la finale de la Coupe du monde le 18 décembre.

Devant plus de 10 000 fans et avec des joueurs engloutis dans la climatisation pour conjurer la chaleur étouffante de l’été, Al Arabi a battu Al Rayyan 2-1 dans le championnat du Qatar.

