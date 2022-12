La FIFA explique le but controversé de la Coupe du monde japonaise (VIDEO)

L’instance dirigeante a fourni des preuves visuelles pour montrer que le but d’Ao Tanaka contre l’Espagne était légitime

La FIFA a déclaré que le «preuves disponibles” prouve que le but controversé du Japon contre l’Espagne lors de la Coupe du monde de jeudi aurait dû être maintenu.

Le but d’Ao Tanaka en deuxième mi-temps semblait initialement avoir franchi la ligne du ballon mort avant d’être dirigé dans la surface de six mètres par Kaoru Mitoma pour que Tanaka rentre à bout portant, mais le but a été autorisé après une consultation prolongée avec VAR.

Les rediffusions télévisées ultérieures sont apparues peu concluantes, certains semblant suggérer que le ballon était resté dans le champ de jeu et d’autres cherchant à montrer que ce n’était pas le cas.

Les lois du football stipulent que toute la sphère du ballon doit être au-dessus de la ligne pour qu’il soit considéré comme hors jeu.

L’objectif s’est avéré crucial. Il a finalement devancé le Japon à la première place du groupe E, l’Espagne terminant deuxième, tandis que l’Allemagne a été éliminée en phase de groupes pour la deuxième Coupe du monde consécutive.

La marge était si étroite qu’un éminent analyste britannique a exigé que la FIFA fournisse les preuves avec lesquelles les responsables du VAR avaient lancé l’appel – et vendredi, l’instance dirigeante du football mondial a publié deux messages sur son compte Twitter officiel dans le but d’expliquer le processus de prise de décision. .

Le deuxième but du Japon lors de sa victoire 2-1 contre l’Espagne a été vérifié par VAR pour déterminer si le ballon était sorti du jeu. Les officiels du match vidéo ont utilisé les images de la caméra de la ligne de but pour vérifier si le ballon était encore partiellement sur la ligne ou non. pic.twitter.com/RhN8meei6Q — FIFA.com (@FIFAcom) 2 décembre 2022

D’autres caméras peuvent offrir des images trompeuses mais d’après les preuves disponibles, l’ensemble du ballon n’était pas hors jeu. pic.twitter.com/HKKEot0j1Y — FIFA.com (@FIFAcom) 2 décembre 2022

“Le deuxième but du Japon lors de sa victoire 2-1 contre l’Espagne a été vérifié par VAR pour déterminer si le ballon était sorti du jeu“, a écrit la FIFA.

“Les officiels du match vidéo ont utilisé les images de la caméra de la ligne de but pour vérifier si le ballon était encore partiellement sur la ligne ou non.”

La FIFA a ajouté dans un second tweet : «D’autres caméras peuvent offrir des images trompeuses mais d’après les preuves disponibles, l’ensemble du ballon n’était pas hors jeu.”

Dans le deuxième message, la FIFA a fait valoir que le ballon aurait pu apparaître dans ou hors du jeu selon la perspective à partir de laquelle il était vu, sa recréation montrant qu’une partie du ballon pendait au-dessus de la ligne.

“Si c’était vraiment sorti, ça aurait été un coup de pied de but, mais le jugement de l’arbitre était que c’était dans“, a déclaré l’entraîneur japonais Hajime Moriyasu par la suite.

“Nous l’avons respecté, mais nous étions disposés à respecter de toute façon. Le jugement final était que c’était dans.”

Le patron de l’Espagne, Luis Enrique, n’était pas aussi philosophe : “J’ai senti qu’il se passait quelque chose de louche lorsque le VAR a mis autant de temps qu’il en a fallu pour décider… Je n’ai rien à dire.”