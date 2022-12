La FIFA examine “l’accès indu” de Salt Bae pour détenir le trophée de la Coupe du monde

La FIFA prend “des mesures internes appropriées” pour remédier aux violations du protocole de la Coupe du monde par un chef célèbre qui a détenu le trophée d’or sur le terrain, a déclaré jeudi l’instance dirigeante du football.

Le chef, connu sous le nom de Salt Bae et régulièrement vu avec le président de la FIFA, Gianni Infantino, s’est mêlé aux joueurs argentins et a posé pour des photos après leur victoire contre la France lors d’un match épique dimanche au Qatar.

La FIFA décrit le trophée comme “une icône inestimable” qui “ne peut être touchée et détenue que par un groupe très restreint de personnes, qui comprend d’anciens vainqueurs de la Coupe du Monde de la FIFA et des chefs d’État”.

“Après un examen, la FIFA a établi comment des individus ont eu un accès indu au terrain après la cérémonie de clôture au stade Lusail le 18 décembre”, a déclaré l’instance mondiale du football. “Les mesures internes appropriées seront prises.”

Le chef, qui possède un restaurant à Doha, était un invité régulier de la FIFA avec un accès VIP pendant la Coupe du monde et a publié des photos et des clips vidéo sur les réseaux sociaux.

Après la victoire de l’Argentine lors d’une séance de tirs au but après un match nul 3-3 passionnant, il a été filmé en train de saisir le bras du capitaine Lionel Messi sur le terrain pour attirer son attention. Le grand footballeur semblait irrité dans le clip du film, mais a ensuite posé pour une photo que Salt Bae a publiée sur Instagram.

Reportage de l’Associated Press.

