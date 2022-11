La FIFA et le Qatar en pourparlers tardifs sur la bière dans les stades de la Coupe du monde

La FIFA et les organisateurs de la Coupe du monde sont engagés dans des pourparlers de dernière minute pour savoir si de la bière sera vendue dans les stades pendant le tournoi, ont déclaré des sources à ESPN.

Rapporté pour la première fois par le journal britannique The Timesil est entendu que la FIFA subit une pression croissante pour revenir sur ses projets de vente de bière dans l’enceinte du stade pendant la Coupe du monde, qui commence dimanche.

Le Qatar est un pays aride où l’islam est la religion d’État et la vente d’alcool a été un récit constant dans la préparation du tournoi. Alors que les supporters peuvent acheter de l’alcool dans les fan zones officielles pendant la compétition, la vente de bière lors des matches eux-mêmes a été un sujet controversé.

Il semble qu’un accord ait été initialement conclu pour permettre à la FIFA d’autoriser les sponsors Budweiser à vendre de la bière dans les stades. Cela a ensuite été clarifié lors de la préparation du tournoi après le Le New York Times a rapporté pour la première fois que les tentes à bière seraient moins visibles sur le terrain à la demande des hôtes.

À l’époque, un porte-parole du propriétaire de Budweiser, AB InBev, a déclaré à Sky News : “AB InBev a été informé le 12 novembre et travaille avec la FIFA pour déplacer les points de vente de la concession aux endroits indiqués.

“Nous travaillons avec la FIFA pour offrir la meilleure expérience possible aux fans. Notre objectif est d’offrir la meilleure expérience client possible dans les nouvelles circonstances.”

Mais il est maintenant apparu qu’il y a une pression tardive sur la FIFA pour qu’elle arrête les ventes d’alcool dans les stades eux-mêmes. Alors que le pays hôte, le Qatar, donne le coup d’envoi du tournoi dimanche contre l’Équateur, une résolution est attendue avant le début de la compétition.

On s’attend à ce que si les ventes de bière sont interdites, elles seraient toujours disponibles pour ceux qui ont payé les forfaits d’hospitalité.

Le tournoi était décerné au Qatar en 2010 mais malgré le début de la compétition dans deux jours, la situation autour de la vente de bière n’est que l’un des nombreux ajustements de dernière minute et problèmes de démarrage qui se produisent au Qatar.

Des travaux de construction sont en cours autour des différents parcs de supporters, des centres de transport et des stades. Pendant ce temps, certains des logements temporaires des fans ont également fait l’objet de vives critiques.

Il existe des options plus luxueuses, comme les navires amarrés à Doha. Au Vieux-Port, il y a déjà deux vastes paquebots qui attendent l’embarquement des fans et un troisième devrait arriver vendredi. Le port a également subi une reconstruction pour fournir des restaurants et des magasins à ceux qui y séjournent, mais jeudi, des travaux de construction de dernière minute étaient encore en cours.

Il en va de même pour les hubs de métro et les stades où les bâtiments et les terrains sont prêts à accueillir, mais les zones autour des installations sont toujours en cours d’achèvement.