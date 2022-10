La FIFA et l’Association indonésienne de football forment un groupe de travail après une bousculade mortelle dans un stade

Le personnel de sécurité est montré sur le terrain du stade Kanjuruhan à Malang, dans l’est de Java. STR/AFP via Getty Images

L’Association indonésienne de football (PSSI) et la FIFA formeront un groupe de travail conjoint dans le but d’améliorer le contrôle des foules et les mesures de sécurité après une bousculade meurtrière au début du mois, ont annoncé jeudi des responsables.

Les autorités indonésiennes sont sous pression pour prendre des mesures rapides pour réviser les normes de sécurité du football après la mort de plus de 130 personnes lors d’un écrasement de foule lors d’un match au stade Kanjuruhan à Java oriental le 1er octobre, dans l’une des pires catastrophes de stade au monde.

Des experts en sécurité ont déclaré que les tirs de gaz lacrymogène par la police à l’intérieur du stade, une mesure interdite par la FIFA, avaient déclenché la bousculade mortelle.

“Nous avons convenu de former un groupe de travail, ou groupe de travail sur la transformation du football, composé du gouvernement, de la FIFA et d’experts du football, de la sécurité et des stades”, a déclaré le chef de la PSSI, Muhammad Iriawan, aux journalistes après une réunion avec des responsables de la FIFA.

Selon les plans, la police indonésienne veillera à ce que ses procédures opérationnelles standard soient synchronisées avec les règlements de la FIFA, a-t-il déclaré.

Le groupe de travail conjoint comprendra également des membres de la Confédération asiatique de football (AFC) ainsi que la police et les ministères des sports, de l’intérieur, de la santé et des travaux publics.

Le président indonésien Joko Widodo, populairement connu sous le nom de Jokowi, a déclaré que la FIFA n’avait pas l’intention de sanctionner son pays pour cet incident, mais la rare intervention de l’instance dirigeante du sport intervient alors que l’Indonésie doit accueillir la Coupe du monde des moins de 20 ans de la FIFA l’année prochaine.

Le président de la FIFA, Gianni Infantino, devrait se rendre à Jakarta mardi pour rencontrer Jokowi, après quoi un engagement commun devrait être annoncé.

Infantino fera également une déclaration lors d’un sommet des dirigeants du Groupe des 20 grandes économies à Bali en novembre sur la volonté de l’Indonésie d’accueillir un événement international, a déclaré Iriawan.

Six personnes, dont la police et les organisateurs de matchs, font face à des accusations criminelles après la bousculade, le gouvernement soulignant les mesures de sécurité laxistes, telles que les portes de sortie verrouillées et un stade en surcapacité, comme facteurs contributifs.

Par ailleurs, le ministre indonésien des travaux publics a déclaré que le stade de Kanjuruhan serait entièrement rénové après un audit du site.