La FIFA et l’AIFF lancent le football pour les écoles alors que le gouvernement indien s’engage à soutenir activement

La FIFA, en partenariat avec l’AIFF et le soutien du gouvernement indien, a lancé le projet Football for Schools dans le pays, qui vise à étendre le beau jeu à travers le pays.

Lors d’une rencontre avec les médias locaux à New Delhi le lundi 10 octobre 2022, la secrétaire générale de la FIFA, Mme Fatima Samoura, l’honorable ministre de l’Éducation, du Développement des compétences et de l’Entrepreneuriat Shri Dharmendra Pradhan, l’honorable ministre de la Jeunesse et des Sports Shri Nisith Pramanik, le président de l’AIFF, M. Kalyan Chaubey, et le secrétaire général, le Dr Shaji Prabhakaran, ont lancé l’initiative Football for Schools en Inde.

Le projet de la FIFA vise également à atteindre plus de 700 millions d’enfants dans le monde ; le programme mettra un accent particulier sur l’atteinte de toutes les communautés tribales du monde.

Mme Samoura est arrivée en Inde le lundi 10 octobre 2022 et, après avoir rencontré les ministres de l’Union Shri Dharmendra Pradhan et Shri Nisith Pramanik, est partie pour Bhubaneswar pour la Coupe du Monde Féminine U-17 de la FIFA, qui commence mardi.

Mme Samoura a souligné l’importance de tendre la main aux jeunes du pays et du monde avec le langage du football et de leur enseigner des leçons de vie pour faire d’eux de meilleurs citoyens à l’avenir.

« Le football est la langue qui rassemble tout le monde. Que vous soyez indien, sénégalais ou italien, quand vous donnez un coup de pied à un enfant, il le renverra.

Il n’est pas nécessaire d’être dans la même zone géographique ou dans la même communauté pour pouvoir jouer ensemble », a déclaré Samoura. «Avec l’aide du président de l’AIFF, M. Chaubey, et avec les deux ministres, nous avons également examiné la possibilité de poursuivre le programme Football for Schools en Inde, un programme très cher au président de la FIFA (Gianni Infantino) lui-même.

« Le projet est né il y a quatre ans, en discussion entre la FIFA et l’UNESCO, et l’idée était d’avoir 100 dollars mobilisés par la FIFA pour atteindre plus de 700 millions d’enfants à travers le monde. Notre objectif est d’éduquer les enfants sur divers sujets, pas seulement sur le football, et de faire d’eux de meilleurs citoyens de leur pays. Nous avons également pour objectif d’avoir 50 % de filles », a-t-elle déclaré.

L’honorable ministre de l’Éducation, du Développement des compétences et de l’Entrepreneuriat, Shri Dharmendra Pradhan, a salué le partenariat entre la FIFA et l’AIFF, déclarant : “Ce partenariat de la FIFA et de l’AIFF sur le projet Football for Schools est tout à fait conforme à notre vision d’inclure chaque enfant. dans une éducation globale du pays.

Non seulement ils apprendront le football, mais aussi la morale, et l’inclusion des filles est également tout à fait conforme à ce que nous envisageons. Je peux assurer que nous fournirons tout type d’aide dont la FIFA ou l’AIFF pourraient avoir besoin pour diffuser ce projet dans tout le pays.

L’honorable ministre de la Jeunesse et des Sports, Shri Nisith Pramanik, a estimé que cela entraînerait un grand changement dans la nation. “Je suis très heureux que nous travaillions avec la FIFA pour apporter une telle éducation aux enfants à travers le pays. Sous la direction de l’honorable Premier ministre Shri Narendra Modi, nous nous attendons à ce que le football se développe davantage, tout comme tous les autres sports. Tout le monde au ministère de la Jeunesse et des Sports est ravi d’aider avec toutes les ressources qui pourraient être nécessaires en leur pouvoir.

Le président de l’AIFF, M. Kalyan Chaubey, a remercié les autres pour leur présence à la rencontre et a déclaré : « La quantité de travail accompli après la pandémie pour préparer les sites de la Coupe du Monde Féminine U-17 de la FIFA est tout simplement incroyable. Avec la pandémie qui s’est également produite dans le pays les années précédentes, les choses étaient difficiles, mais je suis très reconnaissant que nous ayons tous surmonté ces défis et que nous soyons maintenant prêts à participer à la Coupe du monde. “

Je tiens également à remercier le ministère de l’Éducation et le MYAS pour leur soutien continu. Ils ont activement poussé pour une Fit India, et c’est quelque chose dont nous avons également discuté avec le président de la FIFA, lorsque nous l’avons rencontré », a déclaré M. Chaubey.

