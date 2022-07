La FIFA et l’AFC demandent à l’AIFF d’ajouter des joueurs éminents au sein de l’instance dirigeante ; Veulent que le rôle des tribunaux diminue

La fédération internationale de football (FIFA) et la Confédération asiatique de football (AFC) ont demandé à la Fédération indienne de football (AIFF) d’ajouter des joueurs éminents à l’instance dirigeante de l’AIFF en tant que membres cooptés au lieu de les faire élire, et ont ajouté que si la voix des acteurs doit être entendue, l’importance des membres existants ne doit pas être sous-estimée.

«Amener 50% des membres dans la structure du Congrès, ce qui équivaut à la structure actuelle des membres, n’est pas une idée prudente, et l’AIFF devrait chercher à être plus diversifiée à l’avenir. Cependant, nous comprenons les exigences du Code du sport (national) de l’Inde et recommandons à l’AIFF d’amener plus de 25% des joueurs éminents au sein du Comité exécutif de l’AIFF en tant que membres cooptés », a écrit la FIFA-AFC.

“Nous nous référons aux récents commentaires reçus des acteurs locaux du football qui ont soulevé des inquiétudes quant au fait que la Cour suprême pourrait également établir dans sa décision que tout futur amendement aux statuts de l’AIFF devra être à nouveau validé par les tribunaux”, a déclaré la FIFA-AFC.

« À cet égard, nous sommes d’avis que le Congrès de l’AIFF, en tant qu’organe suprême et législatif de l’AIFF, devrait rester habilité à l’avenir à modifier les statuts de l’AIFF sans que les tribunaux aient besoin de valider les modifications pertinentes. Dans ce contexte, et dans un souci de bon ordre, nous voudrions souligner que toute modification future des Statuts de l’AIFF devrait cependant être pleinement conforme aux exigences et aux principes de la FIFA et de l’AFC, en plus des règles nationales cadre juridique en place », ont-ils écrit dans la lettre.