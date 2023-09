La FIFA et la CAF sous pression pour retirer Samuel Eto’o de son poste de président de la Fédération camerounaise

La FIFA est sous pression pour démettre de ses fonctions le président de la Fédération camerounaise (FECAFOOT), Samuel Eto’o, après qu’un groupe de responsables du football du pays a appelé l’organisation à prendre des mesures contre l’ancien attaquant.

Le groupe, qui comprend Pierre Semengue, président de la Ligue de football professionnel du Cameroun et Henry Njalla Quan Junior, ancien vice-président de la FECAFOOT, a écrit une lettre conjointe s’adressant au président de la FIFA, Gianni Infantino, et au président de la Confédération africaine de football (CAF), Patrice Motsepe. , se demandant comment il a pu continuer « à s’imposer illégalement à la présidence de la FECAFOOT » après une série d’incidents publics.

Une enquête de la CAF sur « certaines conduites inappropriées présumées » d’Eto’o a été ouverte début août, quelques semaines après la diffusion d’une fuite audio prétendant impliquer l’homme de 42 ans dans un scandale de matchs truqués, ce qu’il a fermement nié.

Sur l’enregistrement, Eto’o avait déclaré à l’époque à la Gazzetta dello Sport : « Je parlais à un ami, quelqu’un qui investit dans le football et veut faire de son club l’un des meilleurs du Cameroun. Je l’ai juste rassuré en lui disant que j’aurais fait tout mon possible pour éviter toute erreur d’arbitrage à son encontre.

Le fait qu’aucune autre mesure n’ait été prise pour l’instant, ajoute la lettre, « est au cœur même des questions d’intégrité, d’éthique et de fair-play du football ».

Outre l’audio, la lettre attire également l’attention sur l’affaire de fraude fiscale d’Eto’o – dans laquelle il a été condamné à une peine de prison avec sursis et condamné à une amende – ainsi qu’à une altercation entre lui et un supporter lors de la Coupe du monde et son contrat de parrainage avec la société de paris 1XBET.

La lettre indique « qu’il est surprenant que (la FIFA) soit restée silencieuse » sur Eto’o, soulignant les mesures rapides prises contre le président de la Fédération espagnole (RFEF), Luis Rubiales, suite à ses actions après la finale de la Coupe du monde féminine. La FIFA a suspendu Rubiales et l’homme de 46 ans a ensuite démissionné de ses fonctions.

« Pas un mot de la FIFA », peut-on lire dans la lettre, « malgré les nombreuses plaintes et relances des acteurs du football camerounais.

« Comment la FIFA peut-elle continuer à garder le silence face à tant de scandales qui compromettent la confiance du public dans l’éthique sportive et la sincérité des matches ? »

La lettre critique particulièrement Infantino après que lui et Eto’o se soient rencontrés et aient été photographiés ensemble en France pour discuter du « développement du football » au début du mois.

« La triste réalité de cette gestion à deux vitesses de situations quasi identiques, c’est que l’Afrique reste une sorte d’enclave où l’on peut prendre des libertés avec l’éthique et l’exemplarité que doivent incarner les dirigeants sportifs », indique la lettre.

« Pouvez-vous imaginer la FIFA et l’UEFA garder le silence lorsque le président d’une fédération européenne de football est soupçonné de matchs truqués, avec des enregistrements audio à l’appui ?

« Imaginez-vous la FIFA et l’UEFA se taire pendant que le président d’une fédération européenne de football signe un contrat d’ambassadeur personnel avec un opérateur de paris sportifs ? »

Bien qu’Eto’o ne travaille pas directement pour la FIFA, la FECAFOOT est membre de l’instance dirigeante du football mondial et de la CAF.

Que dit la lettre sur les incidents d’Eto’o ?

Eto’o a reconnu une accusation de fraude fiscale de 3,8 millions d’euros (4 millions de dollars) alors qu’il jouait pour Barcelone en 2022. Un tribunal espagnol l’a condamné à 22 mois de prison avec sursis et à une amende de 1,8 million d’euros. ainsi que les 3,8 M€ dus.

La lettre indique que « les dispositions claires de l’article 47 des statuts de la FECAFOOT » signifient qu’Eto’o aurait dû quitter ses fonctions mais qu’il « continue de s’imposer illégalement » comme président de l’organisation. Ces statuts font référence à une personne qui quitte ses fonctions « lorsque le Président se trouve dans une situation d’incompatibilité ou d’inéligibilité pendant son mandat ».

Il met également en lumière un incident entre Eto’o et un supporter en dehors d’un match lors de la Coupe du monde masculine de l’année dernière, qui a été filmé et mis en ligne sur les réseaux sociaux. Eto’o s’est ensuite excusé pour la « violente altercation » qui s’est produite.

Un accord entre Eto’o et la société de paris sportifs 1XBET a également été critiqué. Eto’o a signé un accord pour devenir ambassadeur de l’entreprise plus tôt cette année, ce qui, selon la lettre, constitue une « violation flagrante » du Code d’éthique de la FIFA.

Celles-ci stipulent que les individus « ne doivent avoir aucun intérêt, directement ou indirectement (par l’intermédiaire de tiers ou en collaboration avec des tiers), dans des entités, sociétés, organisations, etc. qui promeuvent, négocient, organisent ou organisent des paris, des jeux de hasard, des loteries ou des événements similaires. ou les transactions liées aux matchs et compétitions de football ». Un représentant d’Eto’o a nié que l’accord de parrainage était inapproprié dans les médias camerounais.

Lorsqu’il est contacté par L’Athlétismela CAF a fait référence à une déclaration précédente à partir de début août dans lequel elle affirme « examiner ces demandes sur la base et conformément aux Statuts et Règlements de la CAF ».

L’Athlétisme s’est également approché. FIFA pour commentaires

