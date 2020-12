ZURICH: La FIFA enverra une équipe de gestion des urgences pour diriger le football en Haïti, affirmant vendredi qu’elle pensait que le haut responsable qu’elle avait interdit à vie pour des joueurs abusant sexuellement dirige toujours le sport et intimide les témoins.

Yves Jean-Bart a été expulsé du football le mois dernier après qu’une enquête du comité d’éthique de la FIFA a confirmé les allégations d’abus sexuels systématiques par des joueuses de l’équipe nationale depuis 2014.

Jean-Bart, 73 ans, est président de la Fédération haïtienne de football (FHF) depuis 20 ans.

Il y a de fortes indications que (Jean-Bart) exerce toujours son influence au sein de la FHF en étant impliqué dans la gestion de ses affaires quotidiennes, a déclaré la FIFA dans un communiqué.

Plusieurs sources ont affirmé qu’il y a eu une interférence continue du président suspendu de la FHF et de ses associés qui cherche à empêcher et / ou à décourager les victimes et les témoins de témoigner dans les enquêtes en cours. Dit la FIFA.

L’organisme mondial de Soccer a déclaré qu’il a confié à la direction intérimaire un mandat de deux ans et qu’il contribuera à faire en sorte que les enquêtes éthiques en cours puissent se poursuivre sans entrave.

Une nouvelle direction sera nommée par la FIFA et l’organisation de football nord-américaine basée à Miami, la CONCACAF.

Jean-Bart a nié les allégations et s’est engagé à faire appel de son interdiction de la FIFA devant le Tribunal arbitral du sport en Suisse. Le système judiciaire haïtien a refusé de porter plainte.

L’abus se serait produit au centre de formation national du pays à Croix-des-Bouquets, connu sous le nom de The Ranch, que la FIFA a aidé à financer.

___

Plus de football AP: https://apnews.com/Soccer et https://twitter.com/AP_Sports