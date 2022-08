La FIFA envisage de lancer la Coupe du monde au Qatar un jour plus tôt

GENÈVE (AP) – La Coupe du monde au Qatar pourrait commencer un jour plus tôt que prévu, la FIFA envisageant de laisser le pays hôte affronter l’Équateur le 20 novembre, a déclaré mercredi à l’Associated Press une personne proche de la proposition.

La personne a déclaré qu’une décision pourrait être prise en quelques jours par un comité composé du président de la FIFA Gianni Infantino et des chefs des six instances continentales de football.

La proposition a été favorisée par les responsables qatariens et l’organisme de football sud-américain CONMEBOL, avec des discussions impliquant également les fédérations de football du Qatar et de l’Équateur, a déclaré la personne.

La Coupe du monde devrait s’ouvrir le 21 novembre, un lundi, avec les Pays-Bas affrontant le Sénégal à 13 heures, heure locale, à Doha. Le Qatar et l’Équateur sont également dans le groupe A, mais ce match devait commencer six heures plus tard le même jour.

Un début dimanche de la Coupe du monde avait été exclu il y a plusieurs années lorsqu’un calendrier de tournois plus court de 28 jours a été convenu par la FIFA après des discussions avec des ligues influentes en Europe qui joueront des matchs de club jusqu’au 13 novembre.

Cependant, un match Qatar-Equateur implique peu de joueurs qui sont avec des clubs européens et donnerait au pays hôte une journée exclusive pour ouvrir son tournoi.

Graham Dunbar, Associated Press