La FIFA envisage de commencer la Coupe du monde 1 jour plus tôt afin que le match d’ouverture du Qatar puisse être mis en lumière

Après tout, le pays hôte, le Qatar, devrait disputer le match d’ouverture de son propre tournoi de Coupe du monde – et une journée autonome ajoutée au calendrier à peine 100 jours avant le coup d’envoi.

Le tournoi de renom du football doit maintenant commencer un jour plus tôt que prévu il y a sept ans, ce qui permettrait au Qatar de jouer contre l’Équateur le 20 novembre, a déclaré mercredi à l’Associated Press une personne proche de la proposition.

La personne a parlé sous couvert d’anonymat parce qu’elle n’était pas autorisée à discuter de l’affaire.

La proposition sera soumise à un comité composé du président de la FIFA Gianni Infantino et des chefs des six instances continentales de football, a déclaré la personne. Une décision est attendue cette semaine.

Selon une lettre envoyée par la FIFA cette semaine et vue par l’AP, l’instance dirigeante demande l’approbation des instances continentales du football d’ici jeudi.

Initialement prévu pour commencer le 21 novembre

Le Qatar devrait désormais obtenir un créneau exclusif le dimanche pour sa cérémonie d’ouverture et ses débuts en Coupe du monde au stade Al Bayt d’une capacité de 60 000 places.

La Coupe du monde doit actuellement commencer le 21 novembre, un lundi, sur la base d’une décision de la FIFA en 2015 après avoir accepté de repousser le tournoi pour éviter la chaleur extrême du désert en juin et juillet. La FIFA a également obtenu un accord pour un programme plus court de 28 jours afin de minimiser les perturbations du football national, en particulier en Europe, qui s’arrêtera avant la Coupe du monde.

Le Canada, qui s’est qualifié pour la Coupe du monde masculine pour la première fois depuis 1986, disputera son premier match le 23 novembre contre la Belgique.

La tradition récente de la Coupe du monde a donné au Brésil, hôte de 2014, et à la Russie, hôte de 2018, des journées d’ouverture exclusives pour affronter leurs premiers adversaires. Mais le calendrier plus serré au Qatar prévoyait quatre matchs par jour pour toute la phase de groupes – 48 matchs en 12 jours.

Lors du tirage au sort du tournoi à Doha le 1er avril, les Pays-Bas, le Sénégal et l’Equateur ont atterri dans le groupe A avec le Qatar. Les Néerlandais et le Sénégal se sont vu attribuer le départ à 13 heures, heure locale, et le Qatar devait affronter l’Équateur lors du troisième match avec un coup d’envoi en soirée six heures plus tard.

La proposition de créer un tournoi de 29 jours au lieu de 28 a été favorisée par les responsables qatariens et l’organisme de football sud-américain CONMEBOL, avec des discussions impliquant également les fédérations de football du Qatar et de l’Équateur, a déclaré la personne à l’AP.

Le changement de date aurait un effet sur les fans

La FIFA a reconnu dans sa lettre que le changement de date, après la vente des billets, affecterait certains fans en déplacement. Cependant, la FIFA a déclaré que “tout risque est suffisamment compensé par la valeur et les avantages de la proposition” sur le plan commercial.

Un match Qatar-Equateur n’implique que quelques joueurs qui sont avec des clubs européens. Plusieurs sur la liste probable de l’Équateur jouent pour des clubs en Espagne, aux États-Unis et au Mexique, où les ligues arrêtent de jouer avant le week-end du 12 au 13 novembre.

En raison de la proposition, la FIFA devrait repousser le match Pays-Bas-Sénégal du début de l’heure du déjeuner au créneau du début de soirée qui serait libéré par le Qatar.

La Coupe du monde 2022 est la première en 92 ans d’histoire du tournoi à se dérouler en dehors de l’été traditionnel de l’hémisphère nord. Les 21 éditions précédentes se sont toutes disputées entre fin mai et fin juillet.