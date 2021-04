Un deuxième dossier disciplinaire a été chargé par la FIFA d’enquêter sur le Mexique pour des chants anti-gay faits par des supporters lors d’un match de qualification olympique de la CONCACAF contre les États-Unis.

L’annonce fait suite à l’annonce du mois dernier par l’organe directeur qu’il examinerait les chants entendus lors du match Mexique contre République dominicaine.

– La FIFA menace de sanctions contre le Mexique après un chant anti-gay

« La FIFA peut confirmer que nous avons ouvert une procédure disciplinaire contre la Fédération mexicaine de football suite à des incidents discriminatoires lors du match de qualification olympique masculin entre le Mexique et les États-Unis le 25 mars 2021 », lit-on dans un document envoyé par la FIFA à ESPN Mexique.

Les sanctions de la première enquête de la FIFA concernant l’utilisation du chant contre la République dominicaine n’ont pas été annoncées.

Après une bagarre entre le gardien américain David Ochoa et le mexicain Alejandro Mayorga en seconde période, le chant anti-gay a été entendu quelques instants plus tard lorsque Ochoa a pris un coup franc. Le chant a toujours été dirigé contre les gardiens de but qui reprennent le jeu avec un coup de pied de but, bien qu’il soit apparu à d’autres moments dans différentes situations de balle morte.

Selon le règlement de la FIFA, les sanctions potentielles pour le Mexique vont d’une amende à l’exclusion d’un tournoi. Malgré ces conséquences potentiellement graves, le président mexicain de la FA, Yon de Luisa, est confiant El Tri restant à Tokyo 2020 malgré l’enquête de la FIFA.

« Cela n’a rien à voir avec [qualification]», A déclaré De Luisa après que la FIFA a annoncé sa première enquête.

Malgré minimiser les sanctions, De Luisa était catégorique sur la nécessité d’éradiquer le chant.

« Une chose est de soutenir notre équipe, d’afficher notre passion et notre bonheur et une autre chose est de déprécier les autres. [by chanting], » il a dit.

Le code disciplinaire actuel utilisé par la FIFA pour promulguer des sanctions pour discrimination est utilisé depuis 2019, bien que la fédération mexicaine ait été condamnée à une amende dans le passé pour l’utilisation répétée du chant par les fans, dont l’histoire remonte au tournant de le siècle.

Après avoir battu les États-Unis lors du dernier match de la phase de groupes de la qualification olympique, le Mexique a battu le Canada en demi-finale du tournoi pour se qualifier officiellement pour les Jeux de Tokyo. Ils ont ensuite battu le Honduras pour remporter leur quatrième titre des moins de 23 ans depuis 2004.

Le Mexique a déjà fait face à la colère de la FIFA face à un autre type de scandale. En 1988, il a été révélé que la fédération mexicaine avait sciemment aligné des joueurs de plus de 23 ans pour affronter le tournoi de qualification olympique pour les Jeux de Séoul plus tard cette année-là. L’enquête qui a suivi a abouti à une interdiction de deux ans de toute concurrence, laissant El Tri disqualifié non seulement des Jeux olympiques, mais également de la Coupe du monde de 1990.