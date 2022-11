La FIFA enquête sur la Serbie pour le drapeau « haineux » du Kosovo dans les vestiaires de la Coupe du monde

La FIFA a ouvert une procédure contre l’association serbe de football après qu’un drapeau montrant le Kosovo comme faisant partie de leur pays aurait été accroché dans le vestiaire lorsqu’ils ont affronté le Brésil à la Coupe du monde, a annoncé samedi l’instance dirigeante du football.

L’image du drapeau avec le message “nous ne nous rendons pas” en serbe est devenue virale sur les réseaux sociaux lorsqu’elle a été partagée par Hajrulla Ceku, ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports du Kosovo.

“Des images honteuses du vestiaire de la Serbie, affichant des messages haineux, xénophobes et génocidaires envers le Kosova, tout en exploitant la plate-forme de la Coupe du Monde de la FIFA”, a déclaré Ceku sur Twitter.

“Nous attendons des actions concrètes de la FIFA étant donné que la Fédération de football du Kosovo (FFK) est membre à part entière de la FIFA et de l’UEFA.”

Le Kosovo est devenu membre de l’UEFA et de la FIFA en 2016, huit ans après que le pays a déclaré son indépendance de la Serbie, qui s’y est opposée.

“La commission de discipline de la FIFA a ouvert une procédure contre l’Association de football de Serbie en raison d’un drapeau affiché dans leur vestiaire à l’occasion du Brésil contre la Serbie”, a-t-elle déclaré dans un communiqué.

“La procédure a été ouverte sur la base de l’article 11 du Code disciplinaire de la FIFA et de l’article 4 du Règlement de la Coupe du Monde de la FIFA 2022.”

La FFK a déclaré qu’elle condamnait fermement “l’action agressive” contre le pays.

“La Coupe du monde est un événement de joie et d’unité et doit envoyer des messages d’espoir et de paix, pas des messages de haine. Nous appelons la FIFA à prendre des mesures contre de telles actions”, ont-ils déclaré.

La Serbie, qui a perdu 2-0 contre le Brésil, affrontera le Cameroun lundi. Leur fédération de football (FSS) n’a pas répondu lorsqu’on lui a demandé de commenter.

