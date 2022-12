La Fifa enquête sur la façon dont le chef Salt Bae est arrivé sur le terrain de la finale de la Coupe du monde

La Fifa a lancé une enquête sur la façon dont le chef et restaurateur influenceur des médias sociaux Salt Bae et d’autres ont eu accès au terrain après la finale de la Coupe du monde au Qatar.

Le chef turc, qui possède une série de ses restaurants Nusr-Et dans des villes comme Londres, Dubaï et New York, a été montré tenant, embrassant et faisant semblant de saupoudrer de sel le trophée de la Coupe du monde, et interrompant les célébrations des joueurs argentins après leur séance de tirs au but. victoire sur la France.

Le trophée n’est censé être touché ou tenu que par un groupe restreint de personnes, y compris les vainqueurs du tournoi et les officiels de la Fifa.

Salt Bae, de son vrai nom Nusret Gökçe, pourrait également être vu en train d’essayer d’attirer l’attention du capitaine argentin Lionel Messi après le match. Les photographies ont été plus tard posté sur le compte Instagram de Gökçe.

Une déclaration de l’instance dirigeante a déclaré: «Après un examen, la Fifa a établi comment des individus ont obtenu un accès indu au terrain après la cérémonie de clôture au stade Lusail le 18 décembre.

“Les mesures internes appropriées seront prises.”

Gökçe est devenu viral sur les réseaux sociaux en 2017 après qu’une vidéo ait montré sa méthode de préparation et d’assaisonnement du steak devant les convives.

Depuis lors, il a établi une chaîne de plus de 20 restaurants. Son restaurant de l’ouest de Londres a ouvert ses portes en septembre 2021, proposant notoirement un steak de tomahawk enveloppé d’or pour 2 000 £.

David Beckham, Leonardo DiCaprio et le président vénézuélien, Nicolás Maduro, font partie des convives connus pour visiter son restaurant.

Au lendemain de la troisième victoire de l’Argentine en Coupe du monde dimanche, Gökçe a pu être vu se promener sur le terrain et essayer de poser avec des joueurs perplexes, dont Lisandro Martinez.

Le chef de la Fifa, Gianni Infantino, a visité l’un de ses restaurants à Dubaï en janvier 2021, où il pouvait être vu aux côtés de Gökçe, imitant sa pose d’assaisonnement au sel.

“M. Nusrat, numéro un, le meilleur des meilleurs, soirée inoubliable à Dubaï”, Infantino dit sur la vidéoavant de le qualifier de “légende”.

Gökçe a posté une vidéo pendant la Coupe du monde de lui embrassant Infantino, et il a ensuite été photographié dans des sièges VIP aux côtés des joueurs brésiliens Ronaldo, Roberto Carlos et Cafu.