La FIFA enquête après un contrecoup sur les bouffonneries de la Coupe du monde d’un célèbre chef

Salt Bae a été vu en train de haranguer les joueurs argentins pour des photos après leur triomphe au titre

La FIFA a lancé une enquête sur la façon dont le célèbre chef turc Salt Bae a pu accéder au terrain pour rejoindre les joueurs argentins lors des célébrations de la Coupe du monde au Qatar.

Le chef turc, de son vrai nom Nusret Gokce, a été vu en train d’embrasser le trophée de la Coupe du monde et de demander des photos avec des joueurs au stade Lusail dimanche après que l’Argentine a battu la France aux tirs au but.

Plusieurs joueurs ont été obligés de prendre des photos, bien que Lionel Messi ait semblé snober Salt Bae. Des images en ligne ont montré des interactions gênantes alors que le chef tentait de mettre la main sur le trophée emblématique.

La FIFA a réagi à la perplexité généralisée et à la réaction des supporters en publiant une déclaration jeudi.

“A la suite d’un examen, la FIFA a établi comment des individus ont obtenu un accès indu au terrain après la cérémonie de clôture au stade de Lusail le 18 décembre. Les mesures internes appropriées seront prises », le message indiqué.

Il y avait de la perplexité quant à la façon dont le chef s’est joint aux célébrations.

Les règles de la FIFA stipulent généralement que seul un groupe restreint de personnes peut toucher le célèbre trophée d’or, y compris les joueurs et les chefs d’État.

Salt Bae, 39 ans, a partagé une série d’images et de vidéos de lui-même aux côtés de joueurs argentins avec ses 49,9 millions de followers sur Instagram après la finale.

Mais les scènes ont laissé perplexe quant à la façon dont il avait réussi à se joindre aux célébrations et à parcourir le terrain de son plein gré.

Salt Bae est devenu une star virale en 2017 pour sa méthode extravagante d’assaisonnement et de préparation de la viande dans ses restaurants.

Sa chaîne de restaurants haut de gamme « Nusr-Et » se trouve dans des villes comme Dubaï et New York, et est souvent fréquentée par des célébrités.

Le président de la FIFA, Gianni Infantino, a déjà été vu en train de visiter l’un de ses restaurants à Dubaï, le louant comme “le meilleur des meilleurs.”

Le menu peut coûter des milliers de dollars aux clients et comprend son steak de tomahawk notoirement indulgent enveloppé de feuilles d’or.

Salt Bae était un visage régulier de la Coupe du monde 2022 au Qatar, et lors d’un match, on l’a vu poser dans les sièges VIP avec Infantino et une foule de légendes du football brésilien.