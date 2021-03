Blatter et Valcke avaient auparavant été interdits pendant six ans et 10 ans, respectivement, dans des affaires distinctes. La première interdiction de Blatter expire en octobre et l’interdiction initiale de Valcke sera purgée en octobre 2025.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy