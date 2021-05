La FIFA donne le feu vert à Aymeric Laporte de Manchester City pour l’Espagne

Le défenseur de Manchester City Aymeric Laporte a été autorisé à jouer pour l’Espagne au lieu de la France à l’Euro 2020, a déclaré vendredi la FIFA à l’AFP. La nouvelle intervient après que le défenseur de 26 ans qui a passé huit ans à l’Athletic Bilbao a obtenu la nationalité espagnole plus tôt cette semaine.

Né à Agen en France, il a été appelé à trois reprises pour Les Blues mais n’a jamais vraiment fait son entrée sur le terrain.

L’entraîneur français Didier Deschamps a une multitude d’options à l’arrière central, avec Raphael Varane, Lucas Hernandez, Presnel Kimpembe, Clément Lenglet et Kurt Zouma parmi ceux choisis devant Laporte ces derniers mois.

Au lieu de cela, Laporte devrait maintenant jouer pour l’Espagne à l’Euro 2020, potentiellement aux côtés du capitaine du Real Madrid, Sergio Ramos.

Il pourrait être un ajout précieux à l’équipe espagnole étant donné que la défense centrale a été un problème pour l’entraîneur Luis Enrique.

Gerard Pique a pris sa retraite en 2018 et la place à côté de Ramos a été occupée par un certain nombre de joueurs, dont Pau Torres de Villarreal, Inigo Martinez de la Real Sociedad et Eric Garcia de Manchester City.

