La FIFA donne à Canada Soccer une bouée de sauvetage avec un prêt de 5 millions de dollars

La FIFA donnera à Canada Soccer une bouée de sauvetage en accordant un prêt sans intérêt de 5 millions de dollars. Le soccer canadien a connu une situation financière difficile car il a enregistré un déficit de 6,3 millions de dollars canadiens en 2022. Un déficit arrivera à la fin de 2023.

L’Athletic a rapporté que Canada Soccer avait demandé un prêt sans intérêt de 5 millions de dollars plus tôt auprès de la FIFA. Le secrétaire général par intérim, Jason de Vos, a confirmé que l’organisation avait demandé le prêt, mais qu’il n’avait pas encore été approuvé.

Plus tôt en juillet 2020, la FIFA, dans le cadre de l’aide COVID-19, a lancé un programme le mettant à la disposition de chaque association membre. Dans le cadre de cette initiative, toute association membre peut demander un prêt sans intérêt s’élevant à 35 % de ses revenus annuels audités.

Cependant, dans un souci de solidarité, un droit de prêt entre 500 000 $ et 5 millions de dollars a également été mis à disposition.

Canada Soccer a un besoin urgent de fonds

Le déficit de Canada Soccer est le résultat de ses dépenses pour la surprenante qualification de l’équipe nationale masculine pour la Coupe du monde 2022 au Qatar. Auparavant, Canada Soccer avait envisagé de déposer le bilan.

De Vos a affirmé que le prêt aiderait la fédération dans plusieurs aspects de son fonctionnement. Si le prêt est accordé, il aidera à organiser des matches amicaux pendant les fenêtres internationales. La répartition entre les équipes nationales masculines et féminines reste indéterminée.

L’investissement de la FIFA prévient les problèmes futurs

Le manque de finances avait jeté un doute sur la participation de l’équipe nationale aux matches amicaux.

Comme le Canada est l’un des pays hôtes de la Coupe du monde 2026, l’équipe nationale sera absente du processus de qualification.

Cela aurait servi de préparation idéale pour le tournoi phare. De plus, la période de qualification pour la Copa America 2024 commencera.

Le prêt aiderait également à payer les camps d’entraînement et à réserver des matchs amicaux contre des adversaires, ce qui n’aurait peut-être pas été possible plus tôt. De Vos a également affirmé que la Fédération explorait des opportunités avec des organisations philanthropiques qui pourraient aider à l’hébergement et aux frais de voyage versés aux équipes de l’opposition.

Crédit photo : IMAGO / Xinhua