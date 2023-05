La FIFA dévoile son logo officiel et sa campagne pour la Coupe du monde 2026

La route vers la Coupe du Monde de la FIFA 2026 aux États-Unis, au Mexique et au Canada a officiellement commencé mercredi soir, lorsque la FIFA a publié le logo officiel du plus grand tournoi de football à l’Observatoire Griffith de Los Angeles.

Le logo, qui a été dévoilé par le président de la FIFA Gianni Infantino et le double vainqueur de la Coupe du monde Ronaldo Nazário, présente une image réelle du trophée de la Coupe du monde de la FIFA au premier plan et l’année du tournoi en texte gras en arrière-plan. C’est la première fois que le Trophée de la Coupe du Monde de la FIFA est utilisé dans le logo officiel.

En plus de révéler le logo officiel du tournoi, la FIFA a lancé la campagne WE ARE 26, qui vise à encourager « les personnes, les lieux et les communautés » à jouer un rôle actif dans le lancement du tournoi, selon un communiqué de presse de la FIFA.

« WE ARE 26 est un cri de ralliement », a déclaré le président de la FIFA, Gianni Infantino. « C’est un moment où trois pays et un continent entier disent collectivement : ‘Nous sommes unis pour accueillir le monde et organiser la Coupe du Monde de la FIFA la plus grande, la meilleure et la plus inclusive de tous les temps.’

« Le tournoi permettra à chaque pays hôte et à chaque équipe participante d’écrire sa propre page dans les livres d’histoire des Coupes du Monde de la FIFA, et cette marque unique est une étape majeure sur cette route vers 2026. »

Selon Infantino, les 16 villes hôtes auront chacune leurs propres marques individuelles développées par la FIFA avec plus de couleurs et d’iconographie pour que chaque logo se sente unique aux villes accueillant la Coupe du monde.

« Alors que nous célébrons ensemble ce soir à Los Angeles, tout un continent célèbre que le monde entier s’unira en Amérique du Nord pour le plus grand spectacle sur Terre dans seulement trois ans », a déclaré Infantino.

La Coupe du Monde de la FIFA 2026 sera diffusée par FOX Networks.

COUPE DU MONDE DE LA FIFA HOMME tendance