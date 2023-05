La FIFA dévoile le logo et l’image de marque de la Coupe du monde 2026 à Los Angeles

LOS ANGELES – La FIFA a annoncé mercredi le logo et l’image de marque de la Coupe du monde 2026, avec le slogan « WE ARE 26 ».

Le logo est simple dans sa conception, avec le trophée de la Coupe du monde superposé sur un numéro blanc 26 avec le « 2 » empilé sur le « 6 ». La couleur sera éventuellement ajoutée par les marques individuelles des 16 villes hôtes, 11 aux États-Unis, deux au Canada et trois au Mexique. Les versions urbaines du logo seront dévoilées jeudi.

« WE ARE 26 est un cri de ralliement », a déclaré le président de la FIFA, Gianni Infantino. « C’est un moment où trois pays et un continent entier disent collectivement : ‘Nous sommes unis pour accueillir le monde et organiser la Coupe du Monde de la FIFA la plus grande, la meilleure et la plus inclusive de tous les temps.

Le tournoi permettra à chaque pays hôte et à chaque équipe participante d’écrire sa propre page dans les livres d’histoire des Coupes du Monde de la FIFA, et cette marque unique est une étape majeure sur cette route vers 2026. »

L’événement équivalait à un coup d’envoi non officiel de la Coupe du monde 2026, la première avec 48 équipes, et s’est tenu à l’observatoire Griffith de Los Angeles, permettant aux participants d’avoir une vue imprenable sur le bassin de Los Angeles.

De nombreuses sommités du football étaient présentes, dont les vainqueurs de la Coupe du monde Ronaldo, Carli Lloyd, Christen Press, Tobin Heath et Youri Djorkaeff. Les principaux acteurs du jeu étaient également présents, notamment le président de la Concacaf et vice-président de la FIFA, Victor Montagliani, le commissaire de la MLS, Don Garber, le PDG de la Fédération américaine de football, JT Batson, le président de la Fédération mexicaine de football, Yon De Luisa, et la présidente par intérim de l’Association canadienne de soccer, Charmaine Crooks.

Parmi les autres participants, citons le journaliste de longue date Andrés Cantor, l’ancien international mexicain Jorge Campos, l’ancien international canadien Craig Forrest et l’ancien directeur de l’équipe nationale féminine des États-Unis et actuel président du San Diego Wave, Jill Ellis. L’ancien international américain Alexi Lalas et l’animatrice de Telemundo Ana Jurka ont animé l’événement.

Infantino a récemment fait la une des journaux lorsqu’il a déclaré que les plus grands pays de football d’Europe ne payaient pas assez d’argent pour les droits de diffusion de la Coupe du monde féminine de cet été. Lors d’une brève disponibilité avec les journalistes, Infantino a fait le point sur l’état des pourparlers.

« Certaines discussions ont eu lieu; elles ont commencé, je dois le dire, à un niveau un peu différent », a-t-il déclaré. « Donc, ça bouge et je pense qu’il est important de comprendre d’où nous venons. Nous investissons dans le football féminin. Nous investissons dans le football féminin. »

Il a ajouté que « les chiffres d’audience sont très similaires au jeu masculin, que le sport est en fait très, très divertissant et qu’il est fascinant et nous voulons juste que le [women’s] que le jeu soit respecté et que l’argent approprié soit payé pour cela, car tout ce qui est payé revient non seulement à cent pour cent, mais à 150 % au développement du jeu féminin. »

Infantino a refusé de se demander si le fait que Los Angeles accueillait le lancement de la marque signifiait qu’elle accueillerait la finale de la Coupe du monde 2026. « Bien sûr, Los Angeles est une ville importante, c’est l’une des 16 [host] villes », a-t-il déclaré.

« Mais évidemment, c’est une plaque tournante. C’est une plaque tournante d’entrée en Amérique. C’est la ville où s’est également jouée la finale de la dernière Coupe du monde aux États-Unis. Nous ne savons pas encore où se déroulera la finale de cette Coupe du monde. être joué. C’est toujours à gagner, pour ainsi dire. Alors s’il vous plaît envoyez-nous vos offres et assurez-vous que nous renforçons les propositions, mais Los Angeles sera l’une des villes importantes de cette Coupe du monde, définitivement.

Montagliani a ajouté « le calendrier des matchs est en cours d’élaboration au moment où nous parlons » et que « nous sommes probablement sur la version 88 car il y a tellement de choses à considérer, y compris les heures de coup d’envoi, s’assurer que les équipes voyagent dans les bons clusters, fuseaux horaires, élévations.

« Ce n’est pas aussi simple que de dire qui obtient ce match et qui obtient ce match », a-t-il déclaré. « Nous allons donc continuer à le faire. Et comme nous l’avons dit, nous aurons probablement une annonce plus tard dans l’année à ce sujet. »