La FIFA dévoile huit brassards mettant en avant la justice sociale pour la Coupe du monde féminine 2023

La FIFA a dévoilé huit brassards différents mettant en évidence des causes sociales que les équipes pourront porter lors de la Coupe du monde féminine alors que l’instance dirigeante du football mondial cherche à éviter une dispute qui a éclaté lors de la Coupe du monde masculine de l’année dernière.

Les capitaines d’un certain nombre de pays européens, dont l’Angleterre et l’Allemagne, prévoyaient de porter un brassard « OneLove » aux couleurs de l’arc-en-ciel au Qatar pour soutenir les droits des LGBTQ.

Cependant, ils ont abandonné cette position après avoir été menacés de sanctions sportives quelques jours avant le coup d’envoi du tournoi.

Le brassard avait été largement considéré comme une protestation symbolique contre les lois du Qatar, où l’homosexualité est illégale.

Le brassard « unissons-nous pour l’inclusion » de la Coupe du monde féminine est similaire dans son style à celui interdit avec les mots à côté d’une forme de cœur aux couleurs de l’arc-en-ciel.

Parmi les autres causes mises en avant figurent l’égalité des sexes, la fin de la violence à l’égard des femmes, la faim et les droits des peuples autochtones.

Les capitaines pourront porter un brassard différent pour chaque match correspondant à la cause promue ou soutenir une cause pour l’ensemble du tournoi.

« Le football unit le monde et nos événements mondiaux, tels que la Coupe du Monde Féminine de la FIFA, ont un pouvoir unique pour rassembler les gens et procurer de la joie, de l’excitation et de la passion », a déclaré le président de la FIFA, Gianni Infantino.

« Après des discussions très ouvertes avec les parties prenantes, y compris les associations membres et les joueurs, nous avons décidé de mettre en évidence une série de causes sociales – de l’inclusion à l’égalité des sexes, de la paix à l’élimination de la faim, de l’éducation à la lutte contre la violence domestique – pendant les 64 matchs à la Coupe du Monde Féminine de la FIFA. »

La Coupe du monde féminine, qui sera organisée par l’Australie et la Nouvelle-Zélande, débutera le 20 juillet.

