La FIFA désigne les États-Unis comme pays hôte de la Coupe du monde des clubs 2025

Les États-Unis accueillent la Coupe du monde des clubs 2025 élargie. Avec 32 équipes en lice, c’est de loin la plus grosse édition du tournoi. Plusieurs des concurrents sont déjà assurés, dont les trois derniers vainqueurs de la Ligue des champions à Chelsea, au Real Madrid et à Manchester City.

De manière significative, cela fait des États-Unis le foyer potentiel d’une grande compétition de football pendant cinq années consécutives. La Coupe du monde des clubs 2025 rejoint la Copa America 2024, la Coupe du monde masculine 2026 et les Jeux olympiques d’été 2028. Ces quatre sont bloqués. Cependant, les États-Unis restent en lice pour accueillir la Coupe du monde féminine 2027. La FIFA confirme l’hôte de ce tournoi en mai 2024. Pourtant, les États-Unis, dans le cadre d’une candidature conjointe avec le Mexique, sont l’une des quatre options confirmées pour la compétition.

La FIFA a désigné les États-Unis comme hôte de la Coupe du monde des clubs pour sa capacité à accueillir des événements internationaux avec des problèmes limités. De plus, la FIFA souhaite utiliser la Coupe du monde des clubs pour maximiser les synergies avec la Coupe du monde masculine de l’été suivant. Le président de la FIFA, Gianni Infantino, a déclaré à plusieurs reprises que la Coupe du monde 2026 serait la plus importante de l’illustre histoire du tournoi. Un nombre record d’équipes, et par conséquent de matchs, en fera certainement le plus rentable pour la FIFA. Toute façon dont il peut créer une anticipation nationale pour cette compétition est importante.

L’ajout de la Coupe du monde des clubs 2025 est énorme pour les États-Unis

Cette annonce est significative pour le développement du football aux États-Unis. Les grandes équipes internationales jouent ici avec une certaine fréquence. Des clubs sud-américains comme le Brésil et l’Argentine seront ici pour une paire d’étés. En 2028, les meilleurs jeunes talents joueront aux Jeux olympiques. Cependant, les clubs qui arrivent apportent une toute nouvelle énergie. Par exemple, le calendrier 2023 des matchs amicaux d’été aux États-Unis présente certains des plus grands clubs. Le Real Madrid, Barcelone, Manchester United, Chelsea, Milan, la Juventus et bien d’autres participent à des matches amicaux. Cela comprend une série estivale de Premier League, certains clubs faisant le voyage pour la première fois.

La Coupe du monde des clubs 2025, cependant, est un événement compétitif, pas seulement un match amical d’été décontracté. Avec 32 équipes en compétition, ce sera différent de tout ce qui a été vu auparavant. Cela comprend 12 équipes massives de l’UEFA qui participeront à la Coupe du monde des clubs 2025 aux États-Unis. En ce qui concerne le reste de la répartition, il y a six équipes CONMEBOL, quatre chacune d’Amérique du Nord, d’Asie et d’Afrique. Un emplacement d’OFC est également disponible. Pour compléter la liste, un représentant du pays hôte, les États-Unis. Selon toute vraisemblance, ce sera le champion de la Coupe MLS 2024.

La FIFA n’a pas encore confirmé les dates de la compétition. Les tournois actuels de la Coupe du monde des clubs ont lieu en décembre ou en janvier. L’organe directeur a également déclaré qu’il rencontrerait les parties prenantes concernées pour confirmer les lieux et le calendrier. Compte tenu de l’association avec la Coupe du monde 2026, les sites hôtes de cette compétition pourraient entrer en jeu pour la Coupe du monde des clubs 2025.

PHOTO: IMAGO / Juste des images