L’instance dirigeante du football mondial, la FIFA, a déclaré avoir déposé une plainte pénale auprès du procureur cantonal de Zurich, invoquant des preuves de «mauvaise gestion criminelle» d’un projet de musée mis en place par l’ancien président Sepp Blatter.

La FIFA a déclaré que sa plainte « identifiait l’implication directe de l’ancien président de la FIFA Joseph S. Blatter avec d’autres personnes » dans les accords conclus pour le musée situé au centre de Zurich.

«La plainte comprend l’ensemble des coûts du projet à 500 millions de francs (564,59 millions de dollars) et indique que l’ancienne administration de la FIFA a investi 140 millions de francs dans la rénovation et la rénovation d’un bâtiment que l’organisation ne possède pas, tout en s’enfermant dans une longue période. contrat de location à terme à des conditions défavorables par rapport aux tarifs standards du marché, qui, au total, coûteront 360 millions de francs à la FIFA à la date d’expiration en 2045 », a déclaré la FIFA dans un communiqué.

« C’est un demi-milliard de francs suisses qui aurait pu et aurait dû être consacré au développement du football mondial. »

Lorenz Erni, l’avocat de Blatter, a répondu: «Les accusations sont sans fondement et sont rejetées avec véhémence».

Blatter, qui a été président de la FIFA pendant 17 ans, a été suspendu puis banni par le comité d’éthique de l’institution du football après avoir fait l’objet de poursuites pénales en Suisse en 2015.

Le secrétaire général adjoint de la FIFA, Alasdair Bell, a déclaré qu’un «audit médico-légal» avait été réalisé sur le projet.

«Cet audit a révélé un large éventail de circonstances suspectes et de défaillances de gestion, dont certaines peuvent être de nature criminelle et qui doivent donc faire l’objet d’une enquête appropriée de la part des autorités compétentes», a déclaré Bell dans le communiqué.

La FIFA a déclaré qu’elle prévoyait également de soumettre toute la documentation pertinente à sa propre commission d’éthique.

La plainte est la dernière d’une série de problèmes juridiques concernant la FIFA.

L’actuel président de la FIFA, Gianni Infantino, fait lui-même l’objet de poursuites pénales engagées par un procureur spécial chargé d’examiner les relations entre le responsable suisse et l’ancien procureur général suisse Michael Lauber. Infantino et Lauber ont nié tout acte répréhensible.

Après l’annonce de ces procédures, Blatter a demandé la suspension d’Infantino.

Plus tôt ce mois-ci, le procureur spécial Stefan Keller a déclaré qu’il avait demandé aux autorités suisses d’enquêter sur l’utilisation par Infantino du transport aérien privé.

« La FIFA et son président prendront évidemment toutes les mesures et recours juridiques nécessaires pour mettre fin à ces accusations sans fondement et mal intentionnées », a déclaré l’organisation en réponse à Keller.

(1 USD = 0,8856 francs suisses)