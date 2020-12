Le Musée du football mondial de la FIFA a ouvert ses portes en 2016. Photo de Sergei Fadeichev TASS via Getty Images

La FIFA a déposé une plainte pénale contre l’ancien président Sepp Blatter pour les finances de son musée du football déficitaire à Zurich.

La FIFA a déclaré mardi qu’elle soupçonnait « une mauvaise gestion criminelle de la part de l’ancienne direction de la FIFA et des entreprises désignées par eux » pour travailler sur le musée – longtemps considéré comme un projet favori de Blatter – dans un bâtiment rénové et loué du centre-ville.

Le Musée du football mondial de la FIFA a ouvert ses portes en 2016 après que 140 millions de dollars de l’argent de la FIFA ont été dépensés pour rénover l’immeuble de bureaux des années 1970 pour inclure également 34 appartements en location.

– Diffusez FC Daily sur ESPN +

Il devait ouvrir vers mai 2015, lorsque Blatter a remporté une cinquième élection présidentielle, mais a été retardé jusqu’à ce qu’il ait quitté ses fonctions sous la pression des enquêtes américaines et suisses sur des responsables internationaux du football.

Blatter a engagé la FIFA dans un contrat de location avec le propriétaire du bâtiment, la compagnie d’assurance Swiss Life, qui exige de payer 360 millions de dollars jusqu’en 2045 à des tarifs supérieurs au marché, a déclaré l’organisme mondial du football.

La FIFA a déclaré que sa plainte pénale avait été déposée en main propre aux procureurs de la République de Zurich.

« Cet audit a révélé un large éventail de circonstances suspectes et de défaillances de gestion, dont certaines peuvent être de nature criminelle et qui doivent donc faire l’objet d’une enquête approfondie de la part des autorités compétentes », a déclaré le secrétaire général adjoint de la FIFA à l’administration, Alasdair Bell, dans un communiqué.

Le parquet de Zurich n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

« Les allégations sont sans fondement et sont démenties avec véhémence », a déclaré l’avocat de Blatter Lorenz Erni dans un communiqué.

Blatter risque une enquête au niveau local alors qu’il est déjà suspect dans deux procédures pénales ouvertes par des procureurs fédéraux sur la façon dont il a dépensé l’argent de la FIFA en tant que président.

Ces enquêtes impliquent que la FIFA verse 2 millions de dollars à l’ancien président de l’UEFA Michel Platini en 2011 et 1 million de dollars à l’instance de football de Trinité-et-Tobago – en fait à l’ancien vice-président de la FIFA, Jack Warner, en disgrâce – quelques semaines avant les élections générales des îles des Caraïbes en 2010.

« Compte tenu des coûts énormes associés à ce musée, ainsi que du mode de fonctionnement général de la direction précédente de la FIFA, un audit médico-légal a été mené afin de découvrir ce qui s’est réellement passé ici », a déclaré Bell.

Le musée a subi une perte chaque année, dont 50 millions de dollars en 2016, qui comprenaient des coûts uniques, a déclaré la FIFA à l’époque dans son rapport financier.

Les comptes les plus récents de la FIFA pour 2019 montrent des revenus de près de 3,5 millions de dollars provenant du Musée du football mondial de la FIFA et des coûts de 6,3 millions de dollars pour les «investissements et dépenses». L’année dernière, le bâtiment de Zurich a accueilli un nombre record de 161 700 visiteurs.

Dans les comptes 2018, les revenus des musées s’élevaient à près de 4 millions de dollars contre 12 millions de dollars de dépenses.

Le musée de la FIFA a été étroitement associé à Blatter dès son annonce en avril 2012.

Son comité exécutif avait déjà approuvé 203 millions de dollars pour ce qu’on appelait le «projet Libero» et prévoyait d’attirer 300 000 visiteurs chaque année.

« Il est grand temps que le football mondial ait un lieu de rencontre pour ses millions de fans », a déclaré Blatter à propos d’un musée qui devait à l’origine être construit sous terre à côté du siège de la FIFA sur une colline boisée au-dessus de la ville.

Un an plus tard, le projet du musée s’est transformé en une rénovation financée par la FIFA d’un bâtiment moderniste appartenant à Swiss Life.

La FIFA a déclaré dans un communiqué de presse de 2013 qu’elle avait signé une location de 40 ans de « Haus zur Enge«Le musée« occuperait le deuxième sous-sol jusqu’au premier étage »avec des bureaux et des appartements aux étages supérieurs.

« Le projet de musée de la FIFA est un coup de chance pour Zurich et s’inscrit parfaitement dans la politique d’investissement de Swiss Life », a déclaré le président de la compagnie d’assurance Rolf Dorig dans le communiqué de la FIFA.

Lorsque le musée a officiellement ouvert ses portes le 28 février 2016, c’était une première mission publique pour le nouveau président de la FIFA, Gianni Infantino, élu deux jours plus tôt.

Blatter n’a pas assisté à la cérémonie et avait commencé à purger une interdiction de pied par le comité d’éthique de la FIFA après que les autorités suisses ont révélé le paiement Platini en septembre 2015. L’interdiction expire en octobre 2021 lorsque Blatter aura 85 ans.

La FIFA a annoncé mardi que ses dossiers sur le projet de musée seraient envoyés aux enquêteurs éthiques.