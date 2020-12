GENÈVE: La FIFA a déposé une plainte pénale contre l’ancien président Sepp Blatter pour les finances de son musée du football déficitaire à Zurich.

La FIFA a déclaré mardi qu’elle soupçonnait une mauvaise gestion criminelle de la part de l’ancienne direction de la FIFA et des entreprises désignées par elle pour travailler sur le musée – longtemps considéré comme un projet animalier de Blatters – dans un bâtiment rénové et loué du centre-ville.

Le Musée du football mondial de la FIFA a ouvert ses portes en 2016 après avoir dépensé 140 millions de dollars en argent de football pour rénover l’immeuble de bureaux des années 1970 pour inclure également 34 appartements en location.

Il devait ouvrir vers mai 2015, lorsque Blatter a remporté une cinquième élection présidentielle, mais a été retardé jusqu’à ce qu’il ait quitté ses fonctions sous la pression des enquêtes américaines et suisses sur des responsables internationaux du football.

Blatter a engagé la FIFA dans un contrat de location avec le propriétaire des bâtiments, la société d’assurance Swiss Life, qui exige le paiement de 360 ​​millions de dollars jusqu’en 2045 à des taux supérieurs au marché, a déclaré l’organisation mondiale du football.

La FIFA a déclaré que sa plainte pénale avait été déposée en main propre aux procureurs du canton de Zurich.

Blatter risque une enquête au niveau local alors qu’il est déjà suspect dans deux procédures pénales ouvertes par des procureurs fédéraux sur la façon dont il a dépensé l’argent de la FIFA en tant que président.

Ces enquêtes impliquent que la FIFA verse 2 millions de dollars à l’ancien président de l’UEFA Michel Platini en 2011 et 1 million de dollars à l’instance de football de Trinité-et-Tobago – en fait pour faire la disgrâce de l’ancien vice-président de la FIFA Jack Warner – quelques semaines avant les élections générales des îles des Caraïbes en 2010.

Le musée a subi une perte chaque année, dont 50 millions de dollars en 2016 qui comprenaient des coûts ponctuels, a déclaré la FIFA dans son rapport financier.

Les comptes les plus récents de la FIFA pour 2019 montrent près de 3,5 millions de dollars de revenus du Musée du football mondial de la FIFA et 6,3 millions de dollars de coûts d’investissement et de dépenses. Le nombre record de 161700 visiteurs a été enregistré dans le bâtiment de Zurich en 2016.

Dans les comptes 2018, les revenus s’élevaient à près de 4 millions de dollars contre 12 millions de dollars de dépenses.

Le musée de la FIFA a été étroitement associé à Blatter dès son annonce en avril 2012.

Son comité exécutif avait déjà approuvé 180 millions de francs suisses (203 millions de dollars) pour ce qu’on appelait le projet Libero et prévoyait d’attirer 300 000 visiteurs chaque année.

Il est grand temps que le football mondial ait un lieu de rencontre pour ses millions de fans, a déclaré Blatter à propos d’un musée qui devait à l’origine être construit sous terre à côté du siège de la FIFA sur une colline boisée au-dessus de la ville.

La FIFA a déclaré mardi que des fichiers sur le projet de musée seraient envoyés à ses enquêteurs en matière d’éthique.

La plainte déposée par la FIFA contre Blatter est le dernier acte d’une année chargée dans les enquêtes criminelles liées à l’instance dirigeante du football.

Plusieurs plaintes pénales ont été déposées de manière anonyme contre le successeur de Blatter, Gianni Infantino, et le procureur général de la Suisse, Michael Lauber, à propos de trois réunions qu’ils ont eues en 2016 et 2017. Lauber a été contraint de quitter ses fonctions à la suite des retombées, notamment en trompant un comité de surveillance.

Un procureur spécial désigné pour examiner les réunions a recommandé ce mois-ci que Infantino fasse l’objet d’une enquête pour avoir utilisé un jet privé pour les affaires de la FIFA en 2017.

___

