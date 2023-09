La FIFA déménage son service juridique et crée plus de 100 emplois dans la région de Miami

La FIFA transfère plus de 100 emplois de son siège suisse vers la Floride, où une main-d’œuvre croissante travaille déjà à l’organisation de la Coupe du monde 2026.

La FIFA a informé mardi son personnel que l’ensemble de son service juridique et ses équipes d’audit, de conformité et de gestion des risques déménageraient de Zurich à Coral Gables, près de Miami, une ville dont le statut sur la carte mondiale du football ne cesse de croître après le transfert de Lionel Messi en MLS. InterMiami.

– Diffusez sur ESPN+ : LaLiga, Bundesliga, plus (États-Unis)

« Le transfert devrait être pleinement opérationnel en août 2024 », a déclaré la FIFA au personnel dans un e-mail consulté par l’Associated Press.

« Le bureau de la FIFA est un bureau permanent qui partagera initialement un espace avec l’équipe (de la Coupe du Monde de la FIFA 2026) dans les locaux de Coral Gables en Floride », indique le courriel attribué à la secrétaire générale Fatma Samoura, qui quitte l’instance dirigeante mondiale à la la fin de l’année.

La FIFA avait auparavant besoin de davantage de personnel basé aux États-Unis après avoir fait de l’organisation des Coupes du monde une affaire interne au lieu de compter sur les pays hôtes pour recruter et diriger les comités d’organisation locaux.

« Cela correspond à la vision globale d’une organisation qui compte 211 associations membres », a déclaré la FIFA dans un communiqué à propos du courrier électronique de mardi, ajoutant que son siège « reste à Zurich ».

La Coupe du monde masculine élargie à 48 équipes en 2026 se déroulera principalement aux États-Unis, avec des matchs également disputés au Canada et au Mexique. Le président de la FIFA, Gianni Infantino, a déclaré l’année dernière au Qatar, où il a supervisé les préparatifs de la Coupe du monde 2022, qu’il prévoyait de passer plus de temps aux États-Unis à l’avenir.

Les États-Unis accueilleront également la Coupe du monde des clubs élargie à 32 équipes en juin-juillet 2025. Le Real Madrid, Manchester City et Chelsea se sont déjà qualifiés comme récents champions d’Europe et Flamengo et Palmeiras viendront du Brésil.

« Être physiquement plus proche de nos collègues de FIFA26 et de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025 à Miami et aux États-Unis renforcera notre collaboration », indique le courrier électronique adressé au personnel.

La décision de la FIFA de déplacer son service juridique semble néanmoins surprenante étant donné que la Suisse est une plaque tournante du droit mondial du sport et que des centaines d’affaires de la FIFA – y compris des litiges contractuels, ainsi que certaines affaires disciplinaires et éthiques – sont entendues chaque année au Tribunal arbitral du sport. à Lausanne.

La FIFA a ajouté que « nous poursuivons notre vision de ‘rendre le football véritablement mondial’ et de nous rapprocher de nos associations membres ».

La FIFA a déjà ouvert une base à Paris en 2021 pour assurer la liaison avec les fédérations membres en Europe et en Afrique, et un bureau régional est en préparation à Singapour.