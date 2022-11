La FIFA déclare que les articles arc-en-ciel sont autorisés dans les stades de la Coupe du monde

DOHA, Qatar (AP) – Un jour après l’élimination de l’Iran et du Pays de Galles à la Coupe du monde, la FIFA a finalement donné publiquement l’assurance mercredi que les articles arc-en-ciel et les bannières soutenant les manifestations en Iran seraient autorisés dans les stades.

Le personnel de sécurité du stade organisé par les autorités qatariennes avait saisi des articles aux couleurs de l’arc-en-ciel et des slogans tels que “Femmes. La vie. Liberté » pour les empêcher de pénétrer dans les stades.

Au cours de la première semaine du tournoi, sept équipes européennes, dont le Pays de Galles, ont perdu le combat pour porter des brassards «One Love» multicolores lors des matchs de la Coupe du monde et certains fans se sont plaints de ne pas être autorisés à apporter des articles aux couleurs de l’arc-en-ciel, un symbole de LGBTQ. droits, dans les stades de l’émirat islamique conservateur.

Le match entre l’Iran et les États-Unis mardi a été chargé d’émotion parmi les supporters iraniens, dont certains étaient venus au Qatar non seulement pour soutenir leur équipe, mais le mouvement de protestation de retour au pays avec des banderoles et des drapeaux.

“La FIFA est au courant de certains incidents au cours desquels des articles autorisés n’ont pas été autorisés à être exposés dans les stades”, a déclaré l’instance mondiale du football dans un communiqué mercredi, plus d’une semaine après que certains incidents ont été signalés dans les stades de la Coupe du monde. “La FIFA a reçu l’assurance des autorités que les commandants des sites ont été contactés au sujet des règles et règlements convenus pour la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022.”

Des assurances de la FIFA qui ont semblé être passées sous silence par les autorités qataries.

Le Pays de Galles et l’Iran ne joueront plus de matchs à la Coupe du monde après que les résultats de mardi soir ont envoyé l’Angleterre et les États-Unis de leur groupe B aux huitièmes de finale.

“La FIFA continue de travailler en étroite collaboration avec le pays hôte pour assurer la pleine mise en œuvre des réglementations connexes et des protocoles convenus”, a déclaré la FIFA.

