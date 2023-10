La FIFA déclare qu’aucune équipe russe n’est plus autorisée à revenir, à l’exception des U17

La FIFA a annoncé plus tôt cette semaine qu’elle autoriserait la Russie à constituer des équipes pour le prochain Championnat d’Europe U17 de l’UEFA.

Cette décision n’a cependant pas été bien accueillie par les autres pays. En fait, l’Angleterre et l’Ukraine ont toutes deux menacé de boycotter le tournoi si la Russie était impliquée.

Cependant, l’instance dirigeante du sport affirme désormais qu’elle n’autorisera pas d’autres équipes russes à participer aux tournois.

Cela inclut évidemment les équipes nationales seniors masculines et féminines de Russie. La Russie a recommencé à jouer de manière compétitive en mars, mais uniquement lors des matchs amicaux internationaux. L’équipe masculine devrait affronter le Cameroun et le Kenya plus tard ce mois-ci.

La FIFA réglemente certains aspects des équipes russes

La FIFA a publié une déclaration concernant sa décision.

L’organisation n’autorisera pas les équipes russes à arborer le drapeau de leur pays pendant les matches. Les équipes ne peuvent pas non plus jouer leur hymne national avant les matchs ni même porter des maillots à leurs couleurs typiques.

« Suite à la décision du Comité exécutif de l’UEFA du 26 septembre 2023 d’autoriser à nouveau la participation des équipes de jeunes représentatives russes au niveau des filles et des garçons U-17, le Conseil de la FIFA a approuvé l’extension de cette décision au Championnat mondial U-17 de la FIFA. Coupe du monde féminine U-17 de la FIFA, pour lesquelles les compétitions de l’UEFA servent de voie de qualification, levant ainsi la suspension des équipes russes participant à ces tournois », a récemment déclaré la FIFA dans un communiqué.

« Cela est conditionnel à ce que ces équipes jouent sous le nom de ‘Union de football de Russie’ plutôt que de ‘Russie’, en l’absence de leur drapeau national, de leur hymne national, de leur tenue et équipement d’équipe nationale, et jouent à la place en terrain neutre. couleurs. »

« Le Conseil de la FIFA a réitéré sa condamnation de la guerre illégale menée par la Russie en Ukraine et a confirmé que les termes restants de la décision prise le 28 février 2022 restent en vigueur jusqu’à la fin du conflit. »

Les sanctions sont passées de l’interdiction des matches à domicile à l’interdiction totale

La Russie n’a initialement été interdite d’accueillir des matchs de football internationaux qu’à la suite de l’invasion de l’Ukraine.

Cependant, la nation a ensuite été essentiellement exclue de la Coupe du monde 2022 et de l’Euro 2024. Même si la Russie a récemment pu organiser des matchs amicaux, l’interdiction des tournois continue pour les équipes seniors.

Crédit photo : IMAGO / Bild13