La FIFA critiquée par les hôtes de la Coupe du monde féminine pour un éventuel accord de parrainage avec l’Arabie saoudite | Nouvelles du monde

La FIFA fait face à des réactions négatives de la part des co-organisateurs de la Coupe du monde féminine, l’Australie et la Nouvelle-Zélande, à propos d’un parrainage potentiel du tournoi par l’Arabie saoudite.

Les responsables du football australien et néo-zélandais ont déclaré qu’ils étaient déçus de ne pas avoir été consultés sur l’accord avec Visit Saudi par FIFA avant la parution des rapports.

Ils ont écrit à l’instance dirigeante mondiale pour demander des éclaircissements urgents.

Le groupe de défense des droits de l’homme Amnesty International a exhorté la FIFA à s’exprimer sur la nécessité de davantage de réformes des droits de l’homme en Arabie saoudite plutôt que de permettre que son tournoi féminin phare soit utilisé pour “laver le sport” de l’image du pays et pour l’exploitation des joueuses.

Le sportswashing concerne l’amélioration de la réputation d’un pays ou d’une organisation controversée en utilisant le parrainage sportif.

Le tournoi, qui est passé de 24 à 32 équipes pour cette édition, s’ouvre en juillet avec l’Angleterre, championne d’Europe, qui tente de remporter sa première Coupe du monde féminine.

Le président de la FIFA, Giovanni Infantino, lors d’une cérémonie en Nouvelle-Zélande avant le tirage au sort de la Coupe du monde féminine. Photo : AP



Football Australia a déclaré qu’il “comprenait que la FIFA avait conclu un accord de partenariat de destination” pour le tournoi.

L’organisation a ajouté dans un communiqué: “Nous sommes très déçus que Football Australia n’ait pas été consulté sur cette question avant qu’une décision ne soit prise.

“Football Australia et New Zealand Football ont écrit conjointement à la FIFA pour clarifier la situation de toute urgence.”

Par ailleurs, New Zealand Football a déclaré “nous sommes choqués et déçus” d’entendre les informations sur le parrainage.

Amnesty International s’est dite préoccupée par ce qu’elle appelle une “répression continue des droits de l’homme” sous le prince héritier Mohammed ben Salmane.

Felix Jakens, responsable des campagnes prioritaires et des personnes à risque d’Amnesty International Royaume-Uni, a déclaré : “La FIFA devrait dénoncer la nécessité d’une réforme des droits humains en Arabie saoudite et ne pas simplement permettre que son premier tournoi féminin soit utilisé pour du sportwashing.

“Les joueurs, les entraîneurs et les fans devraient également contester cette exploitation grossière de leur sport par l’Arabie saoudite.”

La FIFA n’a fait aucun commentaire dans l’immédiat. Il n’y a pas eu de réponse du gouvernement saoudien.

Jakens a ajouté : “Les femmes en Arabie saoudite sont confrontées à de graves discriminations en matière de droit au mariage, au divorce, à l’héritage et à la garde des enfants, tandis que les femmes saoudiennes qui ont osé parler de la nécessité de réformes dans le pays ont été condamnées à de lourdes peines de prison”.

L’Arabie saoudite utilise de plus en plus l’attrait du sport comme une poussée de puissance douce pour nettoyer son image après les critiques des violations des droits de l’homme et l’inquiétude persistante concernant le meurtre du journaliste Jamal Khashoggi après son entrée au consulat à Istanbul.

L’un des plus grands footballeurs du monde – Cristiano Ronaldo – vient de faire ses débuts pour le club saoudien d’Al-Nassr après qu’une offre financière lucrative lui ait été offerte.

Le fonds souverain saoudien a acheté Newcastle en 2021 et le club vient d’atteindre sa première finale de coupe ce siècle après son succès en demi-finale de Coupe de la Ligue cette semaine.

Le Fonds d’investissement public a également bouleversé le golf en lançant l’échappée LIV Series qui a attiré certaines des plus grandes stars du jeu.

L’Arabie saoudite envisage également une candidature à la Coupe du monde masculine de 2030 aux côtés de l’Égypte et de la Grèce.

Le président de la FIFA, Gianni Infantino, est apparu dans une vidéo promotionnelle du gouvernement saoudien en 2021 dans laquelle il affirmait que le royaume avait apporté des changements importants.