La FIFA confirme que les observateurs de commotions cérébrales seront utilisés lors de la Coupe du monde du Qatar

La FIFA présente des observateurs de commotions cérébrales lors de la Coupe du monde 2022 du Qatar pour aider au traitement des traumatismes crâniens et «rendre le jeu beaucoup plus sûr». Les médecins auront également un accès instantané aux rediffusions vidéo. Le nouveau directeur médical de la FIFA, Andrew Massey, a confirmé la décision jeudi lors d’un entretien avec la chaîne YouTube interne de l’instance dirigeante du football mondial. , pour vous assurer qu’ils sont sûrs et vous devez ensuite les supprimer », a déclaré Massey.

«Donc, toutes les compétitions de la FIFA auront ces rediffusions vidéo, toutes les compétitions de la FIFA auront des observateurs de commotions cérébrales dans le stand qui passeront en revue tout cela, qui pourront relayer les informations aux bancs des équipes si cela est nécessaire. Et cela rendra les choses beaucoup plus sûres. « Ce sera la première fois que des observateurs de commotions cérébrales – assis loin des abris – seront utilisés lors d’un grand tournoi international de football, mais ils sont utilisés dans la NFL depuis 2012 et en Union de rugby depuis 2018. Massey, ancien médecin de l’équipe de Liverpool, a également évoqué le dilemme consistant à enlever le meilleur buteur du club, Mo Salah, lors d’une commotion cérébrale lors d’un match crucial de la Premier League anglaise contre Newcastle en 2019.

La FIFA a introduit cette année des essais de substitutions par commotion cérébrale, ce qui signifie que des substitutions permanentes peuvent être effectuées si un joueur subit une blessure à la tête, même si tous les remplacements ont déjà été utilisés. Mais cela a été critiqué comme «sans enthousiasme» par le syndicat mondial des joueurs FIFPro, qui préfère le recours à des substitutions temporaires, comme on le voit dans le rugby, pour prolonger la période de diagnostic de trois à dix minutes pour un joueur potentiellement commotionné. )

