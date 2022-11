La FIFA bloque le détail “Love” sur le maillot de la Coupe du monde de la Belgique

La FIFA a rejeté la demande de la Belgique de porter des maillots d’équipe avec une étiquette “Love” lors de la Coupe du monde au Qatar en raison d’un lien commercial avec un festival rave.

Les détails multicolores sur la chemise blanche ont été décrits comme un “symbole des valeurs mutuelles de diversité, d’égalité et d’inclusion” lors du lancement en septembre par l’événement belge de musique électronique Tomorrowland.

Mais les règles de la FIFA sur les uniformes et l’équipement des équipes ont forcé la Belgique à modifier ses plans de Coupe du monde pour son premier maillot alternatif au rouge traditionnel.

“Nous avons dû le sauter pour des raisons commerciales à cause de la référence à Tomorrowland”, a déclaré lundi la fédération belge de football.

La FIFA a refusé de commenter sa décision concernant le maillot de deuxième choix, qui a été rendue il y a plusieurs semaines.

La décision est tombée lundi après La FIFA a déployé son pouvoir pour réprimer sur la Belgique et six autres équipes européennes pour avoir voulu que leurs capitaines portent le brassard « One Love » avec un logo multicolore en forme de cœur au Qatar. Les équipes ont reculé lorsque la FIFA a menacé de cartons jaunes instantanés pour chaque capitaine.

Le brassard, qui enfreint les règles d’équipement de la FIFA, devait soutenir une campagne néerlandaise de lutte contre la discrimination qui attirait l’attention sur le bilan du pays hôte en matière de droits de l’homme.

Histoires liées :

La menace de la FIFA pousse les équipes à abandonner le port du brassard considéré comme un reproche au Qatar

Le patron de la FIFA, Infantino, réprimande les critiques de la Coupe du monde dans une diatribe extraordinaire

Le Qatar interdit la vente de bière dans les stades de la Coupe du monde en volte-face

La campagne “One Love” a mis en lumière des règles peu connues de la FIFA dont la Belgique a également été victime.

Les 32 équipes de la Coupe du monde ont dû demander l’approbation de la FIFA pour les conceptions et les couleurs de trois uniformes d’équipe contrastés des mois avant le tournoi. La FIFA a maintenant approuvé le maillot blanc de la Belgique avec la même garniture de couleur mais l’étiquette “Love” recouverte à l’intérieur du col.

“En principe, nous pourrions y jouer (à la Coupe du monde)”, a déclaré la fédération belge de football, “mais en attendant, nous avons choisi de jouer en rouge pour les matches de la phase de groupes.”

La Belgique entame mercredi son programme du Groupe F contre le Canada. Les demi-finalistes de la Coupe du monde 2018 affronteront ensuite le Maroc et la Croatie, le finaliste perdant d’il y a quatre ans.

Une affaire similaire imposée par l’instance européenne de football UEFA l’année dernière a vu l’Ajax refuser l’autorisation d’inclure un motif “Three Little Birds” sur un maillot inspiré de l’icône de la musique reggae Bob Marley pour les matchs de la Ligue des champions.

L’Ajax pouvait porter le maillot noir avec des bordures dorées, rouges et vertes pour honorer l’hymne de ses supporters, mais l’UEFA a décidé que le motif devait être retiré du dos du maillot.