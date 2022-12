La FIFA « blanchit » les abus des travailleurs

Les principaux militants des droits de l’homme ont accusé la FIFA de “blanchir” les abus des travailleurs migrants par des tactiques “sinistres” et ont appelé à la mise en place plus forte et plus transparente d’un fonds d’indemnisation.

Des questions ont été soulevées à plusieurs reprises sur le traitement des travailleurs migrants au Qatar avant et pendant la Coupe du monde avec le Guardian affirmant qu’environ 6 500 personnes étaient mortes dans l’État du Golfe en raison de conditions de travail extrêmes et inférieures aux normes alors qu’il se préparait à accueillir le tournoi.

Ce chiffre a été fortement contesté par le Comité suprême du Qatar avec le secrétaire général de l’organisation, Hassan al-Thawadi, suggérant le mois dernier que le nombre se situait “entre 400 et 500”.

La FIFA a confirmé qu’un autre migrant qui travaillait est décédé la semaine dernière, apparemment alors qu’il effectuait des réparations sur un site utilisé comme base en Arabie saoudite pendant la Coupe du monde.

Au milieu d’une pression généralisée et croissante pour indemniser les travailleurs, le Qatar a créé en 2018 un fonds de soutien et d’assurance des travailleurs qui, selon lui, a fourni plus de 350 millions de dollars aux personnes concernées, principalement pour résoudre un problème de retard ou de non-paiement des salaires.

La FIFA a également annoncé un fonds d’héritage financé par un pourcentage des revenus commerciaux générés par la Coupe du monde, qui comprend la création d’un “centre d’excellence du travail” en collaboration avec l’Organisation internationale du travail (OIT) conçu pour aider à “partager les meilleures pratiques en matière de travail et soutenir le respect des Principes directeurs des Nations Unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme lors de l’organisation de tournois de la FIFA.”

Cependant, la Migrant Rights Coalition, qui comprend les groupes de campagne Human Rights Watch, Amnesty International, FairSquare et Equidem, estime que la FIFA ne remplit toujours pas ses responsabilités en matière de droits humains.

“Le blanchiment flagrant par la FIFA des graves abus contre les travailleurs migrants au Qatar est à la fois un embarras mondial et une sinistre tactique pour échapper à sa responsabilité en matière de droits de l’homme d’indemniser des milliers de travailleurs victimes d’abus et les familles de ceux qui sont morts pour rendre cette Coupe du monde possible”, », a déclaré Tirana Hassan, directrice exécutive par intérim de Human Rights Watch.

“La FIFA continue d’encaisser des milliards de dollars de revenus mais refuse d’offrir un seul centime aux familles des travailleurs migrants décédés ou aux travailleurs qui ont été escroqués de leur salaire.”

Dans un communiqué publié lundi, la Migrant Rights Coalition a affirmé que le Fonds de soutien et d’assurance des travailleurs “n’est actuellement pas mis en place pour pouvoir fournir une indemnisation à une échelle significative liée aux décès, aux blessures et au vol de salaire historique au cours de la décennie précédente. il a été opérationnalisé” en 2020.

Il a poursuivi : « Les autorités qataries n’ont pas non plus fourni de détails désagrégés sur les 350 millions de dollars annoncés remboursés aux travailleurs migrants pour vol de salaire, malgré les demandes répétées de Human Rights Watch et d’Amnesty International.

“En outre, des recherches ont également montré que l’accès des victimes aux mécanismes d’indemnisation existants se heurte à des obstacles, que les paiements sont plafonnés et qu’il est presque impossible pour les travailleurs ou les familles de postuler après leur retour dans leur pays d’origine”.

La coalition fait également valoir que le Fonds d’héritage de la FIFA ne fait aucune référence spécifique à l’argent utilisé pour indemniser les travailleurs migrants qui subissent des abus et déclare que le pôle d’excellence du travail devrait contenir “l’accès à un recours” dans les questions liées aux conditions de travail car c’est l’un des les Principes directeurs de l’ONU, auxquels la FIFA s’est publiquement engagée.

“Les travailleurs de la Coupe du monde et leurs proches nous contactent pour demander une indemnisation pour les salaires impayés, les frais de recrutement et d’autres préjudices, y compris les décès”, a déclaré Mustafa Qadri, directeur général d’Equidem.

“Plutôt que de déplacer les poteaux de but, la FIFA et le Qatar devraient tenir compte de ces appels. Le tournoi a été embourbé par des décès et l’exploitation de travailleurs et des restrictions importantes à la liberté d’expression et à la solidarité avec la communauté LGBTI+. C’est une opportunité pour la FIFA et le Qatar de mettre fin le tournoi avec un héritage positif pour les femmes et les hommes qui l’ont rendu possible.”